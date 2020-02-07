Koç Burcuna Geçen Venüs’ün Etkileri

Venüs’ün bugün itibariyle başlayan Koç burcu yolculuğu 4 Mart’ta sona erecek. İşte tam da bu süreçte dikkat etmeniz gerekenleri, bu seyahatin etkilerini sizler için araştırdık.



Koç burcu denildiğinde akıllara gelen ilk özellikler netlik, direkt tavırlar ve kolay agresifleşme oluyor. Hal böyleyken aşk enerjisi yayan Venüs Koç’ta yerini aldığında aşktaki iniş çıkışlar için bizleri uyarıyor. Aşk hayatınızda dramatik olaylara dikkat etmenizde fayda var. Çabuk sinirlenebilir, anlayıp dinlemeden verdiğiniz tepkilerle partnerinizle aranızda belki de geri dönüşü olmayacak sorunlar yaratabilirsiniz.

Bu süreçte gerek aşkta gerekse maddi kazanımlarınızda fazlasıyla çaba sarf edebilirsiniz. Hayatınızda sürekli bir aksiyon yaşanabilir. Arkadaş ortamlarınızda anlatacak ve konuşacak çok konunuz olacak. Çünkü her gün yeni bir hareketlilik yaşanacak hayatınızda.

Çiftler arasında ise sıkışmışlık hissi, karşı taraf tarafından anlaşılmadığını düşünme gibi durumlar söz konusu olabilir. Kendinizi aslında hiç de gerek olmayacak bir şekilde savunma halinde bulabilirsiniz. Tüm bu aşamalarda cümlelerinizi birkaç defa düşünmek, saygıya dikkat etmek isteyebilirsiniz.

VENÜS KOÇ BURCUNDA!

Koç Mars tarafından yönetiliyor. Mars da seks yaşantınızı etkileyen bir gezegen. Venüs’ün Koç’ta olması sekste sıcaklığın her zamankinden yüksek olmasını sağlıyor. Aşk enerjiniz daha yüksek olacak; haliyle libidonuzda da bir artış meydana gelebilir. Uzun zamandır hoşlandığınız birisi mi var? Ona duygularınızı belli etmek için aradığınız cesareti kendinizde bulabilirsiniz.

Anı yaşamayı seven Koç enerjisi ile geçmişin izlerinden ve geleceğin kaygılarından uzak günler geçirmeniz olası.

Koç’a geçen Venüs sizde sabırsızlıklar yaratabilir. İşlerinizin aceleyle bitmesini isteyebilirsiniz. Yeni başlayan bir flörtünüzün direkt olarak ilişkiye evrilmesi sizi mutlu edebilir. Tüm bu sabırsızlığı doğru yönlendirmeniz çok önemli.

Şubat ayında dikkat etmeniz gereken bir durum daha var! 28 Şubat’ta Venüs ve Plüton karşıt açı yapacak. Bu iki gezegen çatıştığında yoğun duyguları ortaya çıkarabiliyor. Tam da bu noktada ilişkilerde çözülmemiş, üzeri kapatılmış sorunlar yeniden konuşulabilir. Sorunları olgunca çözebilirseniz ilişkinizin bir dönüm noktasından geçtiğini fark edeceksiniz. Sağlıksız, toksik ilişkiler ise sona erebilir.