Konfor ve Huzur Bir Arada

Maxx Royal Belek Golf Resort’taki Her detay, konfor ve memnuniyetiniz için tasarlandı. Eğlence programları, partileri ve renkli şovlarıyla unutulmaz tatillere imza atıyor.

Deniz, doğa ve huzurlu bir atmosfer arayanlar için rotayı Akdeniz’e çeviriyoruz. Maxx Royal Belek; özel konaklama alternatifleri, dünya mutfaklarının seçkin lezzetlerini sunan restoranları ve kişiye özel hizmetleriyle size ve ailenize eşsiz bir tatil deneyimi yaşatıyor. Kurulduğu yıldan bu yana lüks anlayışını hep bir adım öteye taşıyan tesis, doğayla uyumlu mimarisiyle de dikkat çekiyor. Profesyonel terapistlerin uyguladığı çeşitli bakım ve masaj uygulamaları ile Aven Royal SPA ve spor takviminden yastık seçimine kadar her detayı gerçekleştiren Maxx Assistant gibi sınırsız hizmetleri ile benzersiz bir tatilin kapılarını aralıyor. 1-12 yaş arası çocuklara sayısız aktivite ve eğlence sunan Maxxiland, aile boyu tatil planlamak isteyenlerin keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

MAXX ROYAL Belek Golf Resort

Özel tasarıma sahip süit ve villaları, göz alıcı manzaraları ve ayrıcalıklı hizmetleriyle unutulmaz anlar sunan Maxx Royal Belek Golf Resort, lüks ve konforlu tatillerinize ev sahipliği yapıyor. Geniş yaşam alanları sunan süitlerin yanı sıra ailece konaklamak isteyenler için havuz veya deniz manzarasına açılan aile süitleri şık alternatifler oluşturuyor. Tüm yılın yorgunluğunu atıp şehrin karmaşasından uzaklaşabilmeniz için Akdeniz’in huzurlu atmosferinin yanı başında doğayla iç içe bir konumda bulunan tesis; özel beach barı, şık şezlongları ve iskelede bulunan cabanaları ile fark yaratıyor. Farklı büyüklüklerde ve teknolojik özelliklerdeki açık ve kapalı havuzları ile denize alternatif oluşturarak yüzmenin tadını dört mevsim çıkarma imkânı sunuyor.

Benzersiz Bir Ziyafet

Her biri birbirinden şık ve konforlu sekiz à la carte restoranı, ana restoranı, iki çocuk restoranı, 16 adet barı, pastanesi, çikolata dükkânı ve iki gurme snack köşesi ile damak hafızalarınıza işlenecek lezzetlerle buluşturuyor. Azure 24’te dünya mutfağının leziz tatlarını bir araya getirirken, Azure Italia’da İtalyan mutfağının en özel tatlarını servis ediyor. Açık büfe kavramını yeniden yorumlayan The Azure ve deniz mahsullerinin sunulduğu Azure Fish’in yanı sıra Türk ve Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinin sunulduğu Azure Turk Restaurant da kusursuz bir damak şöleni için sizi bekliyor. 2020’de yepyeni bir à la carte restoran Maxx Royal Belek’te sizinle buluşuyor. Michelin yıldızlı İtalyan şef Alfredo Russo önderliğinde hazırlanan nefis lezzetlerin göz kamaştıran sunumlarla buluşacağı Gastro by Alfredo Russo, Maxx Royal’in en iddialı gastronomi duraklarından biri olmaya aday. Modern İtalyan lezzetlerinin yeni trendler ve yerel malzemelerle harmanlandığı restoran, fine dining’i doğanın kucağına taşıyarak lezzet avcılarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Uzak Doğu’nun efsanevi tatlarını muhteşem şovlarla birleştiren Azure Japon’da egzotik bir yolculuğa çıktıktan sonra, özel şartlarda 28 gün dinlendirilerek hazırlanan etlerin davetkâr kokusunu ise Bueno Steak House’dan alıyor. Nefis bir tatlıyla sofraları taçlandırmak için ise Le Melange’in sıra dışı eklerleri ve Chocolatier’in 44 farklı çikolata çeşidi sizi bekliyor.

Kişiye Özel Hizmetler

Kendinizi her an özel hissedebileceğiniz pek çok hizmet sunan Maxx Royal Belek, Maxx Assistant ile bu anlayışını zirveye taşıyor. Restoran rezervasyonlarından yastık seçimine, spor takvimi hazırlamaktan özel taleplere kadar her detayı kişisel tatil asistanları gerçekleştiriyor. Size ise sadece harika bir tatil deneyimi yaşamak kalıyor. Özel cilt bakımları, terapiler, geleneksel hamam sefaları ve masaj uygulamaları ile Aven Royal SPA, tüm stresi ve yorgunluğu geride bırakıyor.

Efsanevi Golfçülerin Ayak İzlerini Taşıyan Saha

Çeşitli spor olanaklarının bulunduğu tesis, efsanevi golfçülerin ayak izlerini taşıyan Montgomerie Maxx Royal ile golf tutkunlarına, dokuzu özel aydınlatmaya sahip 18 delikli sahası ile günün her saatinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyanın dört bir yanından ünlü golfçüleri ağırlayan saha, her yıl düzenlenen önemli organizasyonlarıyla golf dünyası tarafından büyük ilgi topluyor. Dilerseniz Tiger Woods, Martin Kaymer ve Colin Montgomerie gibi ünlü isimleri buluşturan organizasyonlara ev sahipliği yapan saha alanındaki birbirinden güzel villalarda da konaklayabiliyorsunuz.

Baştan Sona Yenilenen Villalar

Maxx Royal Belek’in özel tasarıma sahip süitlerinde düşlerin ötesindeki ayrıcalığı hissedeceksiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte keyifli bir tatil geçirebileceğiniz villaların zarif iç dizaynları karşısında büyüleneceksiniz! Göz kamaştıran doğa ve deniz manzaralarına açılan süitlerde, yeni yılda planladığınız tatilinizin tadını kusursuz hizmetler eşliğinde doyasıya çıkarmaya hazır olun