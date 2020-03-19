Koronavirüs Döneminde Yemek Siparişi ve Restoranlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

COVID-19 krizi sırasında dışarıdan yemek siparişi vermek veya restoranlarda hazırlanan yemekler ne kadar güvenli? ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gıda ürünlerinin güvenliği konusunda bir soru-cevap yayınladı. Bu sayede gıda siparişi vermeden önce aklınızdaki bir kaç soruyu cevaplayabilirsiniz.

Üzerinde koronavirüs bulunan bir gıdaya ya da pakete dokunduğumda COVID-19 virüsü kapar mıyım?

Şu anda, gıda veya gıda ambalajlarının COVID-19 iletimi ile ilişkili olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Diğer virüsler gibi, COVID-19’a neden olan virüsün de yüzeylerde veya nesnelerde hayatta kalması mümkündür. Bu nedenle, sık sık ellerinizi yıkamak için önemli, mutfak eşyaları da dahil olmak üzere.

gıdadan koronavırus kapılır mı?

Yemeğimi işleyen bir gıda işçisinden COVID-19 alabilir miyim?

Şu anda, gıda veya gıda ambalajlarının COVID-19 iletimi ile ilişkili olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, COVID-19 neden olan virüs bazı topluluklarda kişiden kişiye yayılıyor.

Gıdaları idare eden, hazırlayan ve sunan herkes, el ve yüzeyleri sık sık yıkamak gibi güvenli gıda işleme prosedürlerini her zaman takip etmelidir.

Restoran çalışanları ve diğer hizmet sektörü çalışanları halkla sürekli temas halinde olduğundan, bu işçilerin maske takmak gibi solunum yolu hastalığından hastalanmamak için alması gereken özel önlemler var mıdır?

COVID-19 hastası değilseniz,CDC kendinizi korumak için bir yüz maskesi giymenizi önermez. Yüz maskeleri COVID-19 belirtileri gösteren kişiler tarafından başkalarına hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için kullanılmalıdır.