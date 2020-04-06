Koronavirüs’ten Korunmak İçin Evde Maske Yapımı

Koronavirüs’ten korunmanın en önemli şartı kişisel hijyen. Bunun yanı sıra alınan önlemlerin başında da maske kullanmak geliyor. Kullanmalı mı ya da kullanmamalı mı diye uzun süredir tartışılan maskeler için farklı görüşler söz konusu.

Ancak ülkemizde de alınan kararla belediyeler artık halka maske dağıtımına başladı. Çünkü çoğunluk olarak maskenin olumlu bir önlem olduğu görüşü hakim. Maske ellerimizi yüzümüze dokundurma alışkanlığımızda bir kalkan oluşturuyor. Ayrıca öksürük, hapşırık gibi durumlarda çevreyi rahatsız etmemizi, bir taşıyıcıysak da virüsü dağıtmamızı engelliyor.

Tüm dünya koronavirüs için önlem alırken sosyal medyada da evde maske yapım videoları paylaşılmaya başlandı. Kimi insan kumaş parçasına lastik, lastik toka geçirerek kendi maskesini yapıyor, kimisi de maske için sütyen kullanıyor.

Sizler için derlediğimiz videoları izleyerek siz de kendi maskenizi evde hazırlayabilirsiniz.

Koronavirüs’ten korunmak için yüz maskesi nasıl yapılır?

“Benim hiçbir dikiş becerim yok” diyorsanız bu öneri tam size göre. İhtiyacınız bir bandana ve lastik saç tokaları olacak!

Sütyenden yapılan bu maske için biraz vakit harcamanız gerekebilir. Ancak sonucun buna değeceği kesin.

Dikişle arası iyi olanlar için pratik bir öneri.

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I know many people are busy mask making right now. In case you are stuck at home and wanted to make one, here’s an easy one I found online. These step by step photos should make it self explanatory to make, but let me know if you have questions. I left the side slot open because I was going to use it to slide in a filter to add extra protection to this two-ply, 100% cotton mask. I’ve read online that hepa vacuums bags can be cut up and used as mask filter. It’s hardcore DIY time folks! I used the small size to make this one and it fit my son, who is 5’9”, comfortably. It fit me too and I’m 5’3”. Link to the Fu Face Mask pdf pattern is in my bio. Note: These cloth masks are not intended to replace surgical masks or N95 masks. Any hospital that has requested homemade masks has no intention of using them to fight covid 19. They are put to use in other parts of the hospital. Since so many of us could be infected, asymptotic spreaders or carriers it’s so important that we all wear a mask when we go outside. . . . . . #masks #fufacemask #quarantine #covid-19 #coronavirus #makemasks #millionmaskmarch #facemask #masks4all

A post shared by Juliana Sohn (@juliana_sohn) on

Ayrıntılı anlatımla kolay bir şekilde kendi yüz maskenizi yapabilirsiniz.

Koronavirüs sürecinde yüz maskeleri hakkında unutmamanız gerekenler:

  • Tek kullanımlık maskeler kullanmanız en doğrusu. Ancak kendi maskelerinizi yaptıysanız ve maske bulmakta zorluk yaşıyorsanız her kullanımdan sonra maskenizi 60-90 derecede yıkamanız gerekir.
  • Maskenin dış yüzeyinde virüslü bir yüzey oluşabilir. Bu nedenle maskenizi çıkardıktan sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın.
  • Yıkama nedeniyle değil de başka nedenlerden dolayı ıslanan, nem biriken maskeleriniz mikroplar ve virüsler için ideal zemin oluşturur. Bu nedenle çöpe atmanız gerekir.
  • Unutmamalı ki ev yapımı maskeler N95 maskelerin yerine geçmez. %100 koruyucu değildirler. Ancak hiçbir önlem almamaktansa bu maskeleri takmak en doğrusu.

    Kapak fotoğrafı: @linhrin

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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