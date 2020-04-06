Koronavirüs’ten Korunmak İçin Evde Maske Yapımı

Koronavirüs’ten korunmanın en önemli şartı kişisel hijyen. Bunun yanı sıra alınan önlemlerin başında da maske kullanmak geliyor. Kullanmalı mı ya da kullanmamalı mı diye uzun süredir tartışılan maskeler için farklı görüşler söz konusu.

Ancak ülkemizde de alınan kararla belediyeler artık halka maske dağıtımına başladı. Çünkü çoğunluk olarak maskenin olumlu bir önlem olduğu görüşü hakim. Maske ellerimizi yüzümüze dokundurma alışkanlığımızda bir kalkan oluşturuyor. Ayrıca öksürük, hapşırık gibi durumlarda çevreyi rahatsız etmemizi, bir taşıyıcıysak da virüsü dağıtmamızı engelliyor.

Tüm dünya koronavirüs için önlem alırken sosyal medyada da evde maske yapım videoları paylaşılmaya başlandı. Kimi insan kumaş parçasına lastik, lastik toka geçirerek kendi maskesini yapıyor, kimisi de maske için sütyen kullanıyor.

Sizler için derlediğimiz videoları izleyerek siz de kendi maskenizi evde hazırlayabilirsiniz.

Koronavirüs’ten korunmak için yüz maskesi nasıl yapılır?

“Benim hiçbir dikiş becerim yok” diyorsanız bu öneri tam size göre. İhtiyacınız bir bandana ve lastik saç tokaları olacak!

Sütyenden yapılan bu maske için biraz vakit harcamanız gerekebilir. Ancak sonucun buna değeceği kesin.

Dikişle arası iyi olanlar için pratik bir öneri.

Ayrıntılı anlatımla kolay bir şekilde kendi yüz maskenizi yapabilirsiniz.

Koronavirüs sürecinde yüz maskeleri hakkında unutmamanız gerekenler:

Tek kullanımlık maskeler kullanmanız en doğrusu. Ancak kendi maskelerinizi yaptıysanız ve maske bulmakta zorluk yaşıyorsanız her kullanımdan sonra maskenizi 60-90 derecede yıkamanız gerekir.

Maskenin dış yüzeyinde virüslü bir yüzey oluşabilir. Bu nedenle maskenizi çıkardıktan sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın.

Yıkama nedeniyle değil de başka nedenlerden dolayı ıslanan, nem biriken maskeleriniz mikroplar ve virüsler için ideal zemin oluşturur. Bu nedenle çöpe atmanız gerekir.