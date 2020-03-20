Koronavirüs’ten Naomi Campbell Gibi Korunmanın Yolları

Süpermodel Naomi Campbell geçtiğimiz hafta YouTube kanalında bir video paylaştı. Videonun konusu koronavirüstü.

Campbell geçtiğimiz temmuz ayında Youtube kanalında yayınladığı bir videoda güvenli bir şekilde seyahat etmek için neler yaptığını anlatmıştı. Koronavirüs videosunda yine o videoya değinen ünlü model “Böyle bir zamanda kendimizi rahat hissetmek için yapmamız gerekenleri yapmalıyız.” diyerek gelen eleştirileri umursamadığını belli etti.

Naomi Campbell koronavirüsten nasıl korunuyor?

Seyahat rutinlerini anlattığı videoda ünlü modelin tek kullanımlık eldivenlerle uçakta yolculuk yapacağı alanı derinlemesine bir şekilde özenle temizlediği dikkat çekmişti. İnsanların bu önlemlerine verdiği tepkilere Campbell bir röportajında şu cevabı verdi: “İnsanlar gülünç olduğumu, abarttığımı söyledi. Ancak bu benim değil, onların sorunu. Çok seyahat ediyorum ve benim işim doğrudan bedenimle ilgili. Eğer sağlığın yoksa hiçbir şeysin. Bu nedenle hep ‘evet, kendimi korumalıyım’ diyorum.”

22 Şubat’ta koronavirüs salgınını duyan Campbell önlem olarak bir medikal tulum satın aldı. Sosyal medya hesaplarından bu kıyafeti ve önlemleriyle fotoğraflar paylaşan model insanlarda bir farkındalık oluşturdu.

Naomi Campbell’ın koronavirüs önlemleri

Peki Naomi Campbell koronavirüsten korunmak için başka ne gibi önlemler alıyor?

Sosyal hayatta insanlarla kişisel alan uzaklığının önemine dikkat ediyor. Campbell Paris Moda Haftası’nda yalnızca tek bir şova katıldı. Çünkü aynı odada birçok insanla birlikte olmak onu rahatsız etmişti.

Campbell vaktini evinde geçiriyor. Günlük rutininde güne bir bardak kereviz suyu içerek başlamak var. Koşer tuz ve sirke ile duş alıyor. Bu süreçte cilt bakımını da ihmal etmiyor. Instagram hesabında da yaptığı duyurularla insanlara “evde kal” mesajı veriyor.

Süpermodel yayınladığı videoda insanlara doğru el yıkama yöntemlerini gösteriyor: