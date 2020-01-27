Kova Burcu Erkeği Cinsellikte Nelerden Hoşlanır?

İçerisinde bulunduğumuz Şubat ayında, özellikle kutladığımız doğum günleri düşünüldüğünde gündemimize giren Kova burçları, eril karakterdeki burçlar grubundan olduğu için her zaman erkekleriyle dikkat çekmiştir. Kova burcu erkeğini tanımlamak için sayfalar yetmez farkındayız, ancak nasıl baştan çıkarabileceğiniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz.

# Kova erkeğini meraklandırma

Kova burcu erkeği için iyi bir insan sarrafı denebilir. Bu yüzden zaten siz istediğiniz kadar gizemli davransanız da o çoktan kıyafetlerinizden tavırlarınıza; sizin tüm kişiliğiniz hakkında bilgi sahibi olmuştur bile. Ancak eğer sizden gerçekten hoşlanıyorsa; zaten daha fazlasını öğrenmek için meraklanacaktır. Bundan sonrasında yapmanız gereken şey samimiyetinizi korumanız.

Kova erkeği aşkta nasıl?

# Kova erkeği aşkta nasıl?

Her zaman araştırmacı ve şüpheci yönüyle öne çıkan Kova burcu erkeği; söz konusu aşk olduğunda karşısındakinin ayaklarını yerden kesebiliyor. Genelde çapkın olmakla suçlansalar da bunun flörtöz yapılarından ötürü gelen bir ün olduğunu söyleyebiliriz. Zira Kova burcu erkeği gerçekten aşık olduğunda kendisini tamamen karşı tarafa adayacak hatta bunu yer yer kıskançlıklarla gösterecektir.

Kova erkeğini tahrik etmenin 10 yolu +

İşte Kova burcu erkeğini baştan çıkarmanın 10 yolu:

Kova burcu erkeği her ne kadar özgür ruhlu ve umursamaz gibi görünse de, bu onun insanları eleme biçimidir. Gerçekten değer vereceği/verdiği kadınla bir gelecek kurmanın planı hep akıllarındadır. Ancak söylediğimiz gibi, umursamaz imajları nedeniyle onları ürkütmemeniz gerekiyor. Hevesli ve ilişkiye hemen bir ad koymaya çalışan kadınlar onları fazlasıyla itecektir. İlişkiyi isimlendirmek konusunda acele etmeyin ve anın keyfini çıkardığınızı hissettirin.

Kova erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Kova erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? +

Kova burcu erkekleri araştırmacı ruhlu ve zeki erkeklerdir ancak pratik ve sosyal zeka konusunda aynısını söyleyemeyebiliriz. Kısaca nerd‘lerin çoğunluğunun Kova burcundan çıktığını söylersek, durumu açıklamış olabiliriz. Sosyal ortamlarda yaşayacakları çekingenlik ya da pratik olamamaları durumunda onları sakın aşağılamayın. Kova burcu erkeği tartışabileceğiniz bir burç değildir, olay hızlıca bir kavgaya ve tamir edilemeyecek kırgınlıklara kolayca dönüşebilir.

Kova burcu erkeğine eğlenceli olduğunuzu hissettirin. Dikkat çekici ve adrenalin dolu kadınlardan korkmak yerine fazlasıyla hoşlanırlar.

Kova burcu erkeğinin zaafları nelerdir?

Kova burcu erkeğinin zaafları nelerdir? +

Şaşırtılmaktan ve küçük sürprizlerden herkes hoşlanır, farkındayız. Ancak Kova burcu erkeği söz konusu olduğunda daha spesifik şeyler düşünmekten çekinmeyin.

Kova erkeği cinselliği hakkında genel bilgi

Kova erkeği cinselliği hakkında genel bilgi +

# Kova erkeği cinsellik ve cinsel performans

Onlar için aşık olacakları kadın aynı zamanda en yakın arkadaşları olmalıdır. Onlarla bir sevgiliden öte, öncesinde çok sıkı bir dost olmayı denemelisiniz.

Yatakta dominant olmaktan çekinmeyin. Seks konusunda çekingen olan kadınlar, kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olabilir. Kova burcu erkeği tamamen “keşif” ile ilgili olduğundan; yatakta daha önce aklınıza gelmemiş pek çok fantezi ve oyuncak ilgilerini çekebilir.

Duygularınızı ona tam anlamıyla göstermemelisiniz. Çözmesi zor bir insan olmanız, size daha çok bağlanmasına neden olacaktır.

kova burcu erkeğini nasıl baştan çıkarırsınız?

Çabuk öfkelenebilen Kova burcu erkekleriyle böyle anlarda tartışmak ya da aksine yatıştırmak yerine, tepkisiz kalmayı ve umursamamayı deneyin. Kendi kendisine öfkesini yaşadıktan sonra, peşinizde dolanmaya başlayacaktır.

Kova burcu erkekleri midelerine düşkündür. Ama sadece yemeği sizin yapmanızı beklemezler, kendileri de yapmaktan hoşlanırlar. Ona seksi yakınlaşmaları da beraberinde getirecek mutfak aktiviteleri düzenleyin.

Son olarak unutmayın ki Kova burcu erkeğini baştan çıkarması hiç de zor değil. Zor olan şey, onu elinizde tutmayı öğrenmeniz.