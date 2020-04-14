Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Başvuruları Uzatıldı

28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın, daha önce 17 Nisan 2020 olarak verilen son başvuru tarihi, dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID 19 salgını sonrası ilan edilen pandemi nedeniyle 4 Mayıs 2020 olarak uzatıldı.

Başvurusunu, verilen son başvuru tarihi üzerinden yapan Genç Moda Tasarımcısı adayları da, www.kozayarismasi.com adresinden başvurularını son başvuru tarihi olan 4 Mayıs’a kadar düzenleme ve revize etme şansına sahip olacak. Aynı zamanda 9 Haziran 2020 olarak duyurusu yapılan 28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Gala Gecesi’de ileri bir tarihe ertelendi. (*Yeni tarih ve mekan bilgisi internet adresi ve sosyal medya hesaplarında ayrıca duyurulacaktır.)