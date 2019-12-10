Kraliçe II. Elizabeth’in Göz Kamaştıran Broşları

Kraliçe II. Elizabeth aksesuar kullanımıyla gerçek bir zarafet abidesi. Üç sıra inci kolyesini ve inci küpelerini hemen her zaman üzerinde taşıyan Kraliçe, şapka ve broşlarında ise çeşitliliğe gitmeyi çok seviyor.

Aksesuarlarında oldukça değerli ve şık seçimler yapan Kraliçe’nin en dikkat çeken broşlarını yakından incelemeye ne dersiniz?

Bu palmiye yaprağı şeklindeki elmas kaplı Cartier broş, Kraliçe Elizabeth’e annesinden yadigar. Broş, Kraliçe’ye annesinin 2002 yılındaki vefatının ardından miras kaldı.



Merkezinde kalp şeklinde 19 ayar bir pırlanta bulunan bu büyüleyici broş ise 1910’da Güney Afrika hükümeti tarafından Kraliçe Elizabeth’in büyük annesi Kraliçe Mary’ye verildi.

Elizabeth’e büyük annesi Kraliçe Mary’den kalan bir başka broşla karşınızdayız. Bu çok değerli broşun armut biçimindeki sallantılı kısmı 94, üst kısmı ise 63 karat pırlantadan oluşuyor.

Kraliçe Elizabeth aynı pembe ceketi giydiği iki ayrı etkinlikte stil dokunuşunu farklı şapkalar ve broşlar seçerek yapıyor. Merkezinde pembe bir gül bulunan broş, Kraliçe II. Elizabeth’e Kraliçe Victoria’dan miras kaldı. Bu göz alıcı aksesuar, Prens Albert’ın eşi Victoria’ya hediyesiydi.

Kraliçe’nin en sık kullandığı broşlarının başında bu sekiz kollu yıldız ve sekiz noktadan oluşan broş geliyor. Lady Jardine 1981’de Kraliçe II. Elizabeth’e bu broşu hediye etti.

Kraliçe Elizabeth’in Meghan Markle ve Prens Harry’nin evlilik törenlerinde taktığı bu elmas ve inciden oluşan tasarım ise Kraliçe Mary’nin broş koleksiyonundan.

1948’de ilk oğlu Prens Charles’ı kucağına aldıktan sonra Kraliçe’ye ailesinin hediyesi ise bu rengarenk çiçek sepeti şeklindeki broş oldu.

Altın, yakut ve pırlanta ile tasarlanmış bu broş, 1966’da eşi Edinburgh Dükü tarafından Kraliçe’ye hediye edildi.

Akuamarin ve elmaslardan oluşan bu ikili set broş ise, Kraliçe’ye 18. yaşında ebeveynleri tarafından hediye edildi.

Elizabeth’e Kraliçe Victoria’dan miras kalan bir broş daha! Bu fuşya renk parça da yine Kraliçe Victoria’ya eşi Prens Albert tarafından hediye edildi.

Görünen o ki Kraliçe Elizabeth’in broşlarının çoğu Kraliçe Victoria’dan emanet. Elizabeth’in özellikle mavi renkte giyindiği günlerde kullandığı bu safir-pırlanta broşu, bir zamanlar Prens Albert Kraliçe Victoria’ya hediye etmiş. Hatta bu hediyeyi çok seven Kraliçe Victoria broşu 1840’ta, düğün gününde de aksesuar olarak kullanmış.