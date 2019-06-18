Kraliçe Letizia ve Kate Middleton'ın Şıklık Düellosu

İngiltere tarihinde önemli günlerin başında gelen Garter Töreni dün Windsor Kalesi'nde gerçekleşti. Törene katılım gösteren isimler arasında en fazla göze çarpan ikili ise İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz ve Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu.

Beyazın hakimiyetinde siyah detaylardan oluşan kıyafetleriyle benzer bir sadeliği tercih eden iki isim tören boyunca da hep yan yanaydı.

Düşes Kate Middleton beyaz bir palto giymeyi tercih etti. Düğmeler ve siyah detaylarla hareketlendirilen palto Prenses Diana'nın da bir zamanlar favorileri arasında olan Catherine Walker tasarımı. Düşes'in siyah şapkası Lock & Co.'ya, siyah süet stilettoları ise Prada'ya ait. Takı olarak tercihi ise inci küpelerden yana oldu.

Kraliçe Letizia'nın ise, siyah noktalarıyla dikkat çeken elbisesi ve taç şeklindeki çiçekli siyah saç aksesuarı İspanyol markası Cherubina'ya ait. Siyah deri topukluları ise Manolo Blahnik tasarımı. Kraliçe aksesuar olarak da elmas küpeler ve çiçek broş tercih etti.

İki kraliyet kadını da tavırları, güzellikleri ve şıklıklarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Peki bu kareye bakarak Kate Middleton'ın da Kraliçe Letizia'ya hayran olduğunu söyleyebilir miyiz?