Kraliyet Ailesi Kadınlarından İlhamla Sezonun Trend Renkleri

Kıyafet konusunda kraliyet protokolleri her nesilde farklı olabilir, ancak kendi kişisel tarzlarına bakılmakızın olmazsa olmaz bazı stil kuralları vardır. Parlak ve göze çarpan renkler tercih edilmesi gibi… Böylelikle kalabalıklar içinde mümkün olduğu kadar çok insan onları görebiliyor.

“Bana bak” renklerini giymek, onların işlerinin bir parçası adeta. Kraliyet ailesi kadınlarının diğer olmazsa olmazı ise; genellikle ilk önce trend tonlarını giyiyor olamları ve bu nedenle etkileyici tonların nasıl giyileceğine dair pek çok fikir sunmaktalar.

Hatırlatalım; Kardashian ailesi henüz giymeye başlamadan önce Kraliçe neon renkleri tekrar tekrar giymeyi sürdürüyordu.

#1 Bej

Kraliyet ailesi kadınları

Kraliyet ailesi kadınları

Bu bahar renk trendlerinde yükselen bir grafik çizen bej için Meghan Markle’dan ilham almaya ne dersiniz? Ton eşleşmesi konusunda oldukça başarılı olan Markle, ten rengi ayakkabıları ve el çantasıyla mükemmel uyumu yakalıyor.

#2 Neon

Kraliyet ailesi kadınları

Kraliyet ailesi kadınları

Neon renkleri stilinde kullanan yıllardır kullanan Kraliçe II. Elizabeth’den bu konuda öğrenecekleriniz olabilir.

#3 Sarı

Kraliyet ailesi kadınları

Kraliyet ailesi kadınları





2019’da beklenmedik bir şekilde yükselişe geçen sarı rengi soft tonlarda tercih etmenizi öneririz. İlham kaynağınız ise; Meghan Markle olabilir.

#4 Pudra Mavisi

Kraliyet ailesi kadınları

Kraliyet ailesi kadınları

Hem Kate Middleton hem de Prenses Diana bu rengi sık sık tercih ettiği için pudra mavisi uzun zamandır kraliyet ailesi için zaten popüler bir renkti.

#5 Şeker Pembesi

Kraliyet ailesi kadınları

Kraliyet ailesi kadınları





Kraliyet ailesi, kalabalıklar içinde göze çarpan renkler üzerine yoğunlaşmayı çok seviyor. Pembe de o renklerden biri.