Kraliyet Ailesi Nasıl Bu Kadar İyi Yaşlanıyor?

Kraliyet ailesinin yaşlarına göre harika ve daha genç göründüklerş herkes tarafından bilenen bir gerçek. 1952 yılından beri kraliçe ünvanıyla hüküm süren Elizabeth, 93 yaşında olmasına rağmen nasıl bu kadar genç görünüyor diye merak ediyorsanız, işte İngiltere’nin önde gelen yaşlanma uzmanı ve MilesYounger.com’un kurucusu olan Stuart Miles’in açıklamaları…

kraliçe elizabeth’in güzel yaşlanma sırrı

Kraliçe Elizabeth Nasıl Bu Kadar Genç Görünüyor?

Miles’a göre Kraliçe’nin gençliğinin sırrı onun basit yaşam tarzı. Yüzünün her ayrıntısına takıntılı olmayan Elizabeth, cildinin güzelliğini de güneş korumasına borçlu.

İşte Stuart Miles’ın Kraliçe Elizabeth hakkındaki cümleleri : “Kraliçe inanılmaz bir cilde sahip ve bunun nedeni de yaşamı boyunca güneş ışınlarından kaçınmasıdır. Yurt dışı gezilerinde her zaman bir şapka takar ya da cildini güneşin etkilerinden koruyan bir şemsiye taşır. Her yıl yaz tatilini İskoçya’da geçirmeyi tercih ederek yıllık bir güneşlenme tatilinde yer almaz. Bu, cildini yıllar boyunca mümkün olduğunca genç tuttu.”

Saçları konusunda ise her zaman çok dikkatli ve kusursuz olmaya çalışan kraliçe saçlarını her gün özenle şekillendiriyor. Sıcak renkler giydiği ve saçları parlak olduğu için de görünümünde canlılık ve bir enerji söz konusu.

prens charles ve diğer kraliyet ailesi üyelerinin yaşlanma sırları

Prens Charles Stresten Uzak Duruyor

Stuart Miles’a göre, Prens Charles, genç görünümünü kraliyet rolünden uzaklaştırarak sürdürdü.

“Charles, açık havada çokça zaman geçirerek rolünün stresinden kaçmakta iyi görünüyor. Doğaya geri dönerek ve bahçeye güçlü bir ilgi göstererek, stres atmak için basit bir yol buldu.”

kate mıdletton’ın güzellik sırları

Kate Middleton ve Meghan Markle’ın Güzellik Sırları

Kate Middleton cildi için düzenli olarak kuşburnu yağı kullanıyor. Hem Kate Middleton hem de Meghan Markle ciltlerine çok iyi bakıyor, günlük yüz temizleme rutinlerini ve bakımlarını ihmal etmiyorlar. Erken yaşta cilt bakımına başladıklarından dolayı da yüzleri nemli ve bakımlı gözüküyor. Meghan Markle ise sık sık “nemli bir görünüm” yaratmak için prime kullanmayı tercih ediyor.

meghan markle’ın cildinin yaşlanma sırrı

Miles’a göre kraliyet ailesinde en zarif yaşlanacak kişi ise Meghan Markle. Bu düşüncesini şu cümlelerle destekliyor: “Gerçekten iyi yaşlanacak muhteşem bir cildi var. Doğal bir zeytin tonuna sahip, aynı zamanda parlak görünmesini de sağlıyor. Kate’in ise İngiliz gül teni var, ancak yaşlandıkça hassas cildini koruması için dikkatli olması gerekiyor”.