Kraliyet Kadınlarının Burç Analizleri

Astroloji bizler için eğlenceli ve artık neredeyse vazgeçilmez bir rehber. Özellikle burçlar, yükselen burçlar ve ay burçları sosyal hayatlarımızda ilişki kuracağımız insanlara kadar bizleri etkiliyor.
Peki kraliyetin güçlü kadınlarının burç analizleri onlar hakkında neler söylüyor? İşte cevabı:
Kraliçe Elizabeth
Doğum günü: 21 Nisan 1926
Doğum Saati: 14:40
Doğum Yeri: Mayfair, Londra, İngiltere
Güneş burcu: Boğa
Ay burcu: Aslan
Yükselen burç: Başak
Boğa’daki güneş burcu kraliçenin sadık ve materyalist yönünün ortaya koyuyor. Başak burcu yükselen ise halkı etkileyen yönünü, takıntılı ve organizasyon seven yanını gösteriyor.
Prenses Diana
Doğum günü: 1 Temmuz 1961
Doğum Saati: 19:45
Doğum Yeri: Sandringham, Norfolk, İngiltere
Güneş burcu: Yengeç
Ay burcu: Kova
Yükselen burç: Yay
Prenses Diana’nın gerçek bir Yengeç burcu olduğunu söylemek mümkün. Şefkatli ve sevecen, duygusal yanı gerçek bir Yengeç olduğunu gösteriyor. Yaşadığı trajedileri daima yüzündeki gülümseme ve kahkahalarıyla örtmesi ise yükselen Yay etkisi.
Kate Middleton
Doğum günü: 9 Ocak 1982
Doğum Saati: Bilinmiyor
Doğum Yeri: Berkshire, İngiltere
Güneş burcu: Oğlak
Ay burcu: Terazi
Yükselen burç: Bilinmiyor
Kate Middleton’ın doğum saati bilinmediği için yükselen burç konuşmak mümkün olmuyor. Ancak, hırslı, aklına koyduğunu gerçekleştirmeye kararlı ve disiplinli yanı Oğlak burcunu yansıtıyor.
Meghan Markle
Doğum günü: 4 Ağustos 1981
Doğum Saati: 4:46
Doğum yeri: Los Angeles, Kaliforniya
Güneş burcu: Aslan
Ay burcu: Terazi
Yükselen burç: Yengeç
Zeki ve ilgi odağı olmayı seven Aslan burcu Markle, bunu Yengeç yükselen ile dengeliyor. Ay’ın Terazi’de olması ise ortaklıklara ve aile kurmaya duyulan isteği yansıtıyor.
Prenses Beatrice
Doğum günü: 8 Ağustos 1988
Doğum Saati: 20:18
Doğum Yeri: Londra
Güneş burcu: Aslan
Ay burcu: Yengeç
Yükselen burç: Kova
Prenses Beatrice’i hemen her kraliyet etkinliğinde görmemizin nedeni göz önünde olmayı seven bir Aslan olmasından ileri geliyor. Onun hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamamızı ise gizemli yönüyle yükselen bir Kova olmasına yorabiliriz.
Prenses Eugenie
Doğum günü: 23 Mart 1990
Doğum Saati: 19:58
Doğum Yeri: Londra
Güneş burcu: Koç
Ay burcu: Kova
Yükselen burç: Terazi
Koçların sinirli ve enerjik özelliğinin aksine Prenses Eugenie yükselen burcu Terazi’nin özelliklerini yansıtıyor olacak ki, gayet sakin, dingin ve dengeli birisi gibi görünüyor.
Prenses Charlotte
Doğum Günü: 2 Mayıs 2015
Doğum Saati: 08:34
Doğum Yeri: Londra
Güneş burcu: Boğa
Ay burcu: Terazi
Yükselen burç: Yengeç
Boğa burcu olan Charlotte kararlı ve sadık bir kişilik yansıtıyor. Yengeç yükseleni ise cömertliğine ve sıcaklığına dikkat çekiyor.