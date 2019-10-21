Kraliyet Kadınlarının Burç Analizleri

Astroloji bizler için eğlenceli ve artık neredeyse vazgeçilmez bir rehber. Özellikle burçlar, yükselen burçlar ve ay burçları sosyal hayatlarımızda ilişki kuracağımız insanlara kadar bizleri etkiliyor.

Peki kraliyetin güçlü kadınlarının burç analizleri onlar hakkında neler söylüyor? İşte cevabı:

Kraliçe Elizabeth

Doğum günü: 21 Nisan 1926

Doğum Saati: 14:40

Doğum Yeri: Mayfair, Londra, İngiltere

Güneş burcu: Boğa

Ay burcu: Aslan

Yükselen burç: Başak

Boğa’daki güneş burcu kraliçenin sadık ve materyalist yönünün ortaya koyuyor. Başak burcu yükselen ise halkı etkileyen yönünü, takıntılı ve organizasyon seven yanını gösteriyor.

Prenses Diana

Doğum günü: 1 Temmuz 1961

Doğum Saati: 19:45

Doğum Yeri: Sandringham, Norfolk, İngiltere

Güneş burcu: Yengeç

Ay burcu: Kova

Yükselen burç: Yay

Prenses Diana’nın gerçek bir Yengeç burcu olduğunu söylemek mümkün. Şefkatli ve sevecen, duygusal yanı gerçek bir Yengeç olduğunu gösteriyor. Yaşadığı trajedileri daima yüzündeki gülümseme ve kahkahalarıyla örtmesi ise yükselen Yay etkisi.

Kate Middleton

Doğum günü: 9 Ocak 1982

Doğum Saati: Bilinmiyor

Doğum Yeri: Berkshire, İngiltere

Güneş burcu: Oğlak

Ay burcu: Terazi

Yükselen burç: Bilinmiyor

Kate Middleton’ın doğum saati bilinmediği için yükselen burç konuşmak mümkün olmuyor. Ancak, hırslı, aklına koyduğunu gerçekleştirmeye kararlı ve disiplinli yanı Oğlak burcunu yansıtıyor.

Meghan Markle

Doğum günü: 4 Ağustos 1981

Doğum Saati: 4:46

Doğum yeri: Los Angeles, Kaliforniya

Güneş burcu: Aslan

Ay burcu: Terazi

Yükselen burç: Yengeç

Zeki ve ilgi odağı olmayı seven Aslan burcu Markle, bunu Yengeç yükselen ile dengeliyor. Ay’ın Terazi’de olması ise ortaklıklara ve aile kurmaya duyulan isteği yansıtıyor.

Prenses Beatrice

Doğum günü: 8 Ağustos 1988

Doğum Saati: 20:18

Doğum Yeri: Londra

Güneş burcu: Aslan

Ay burcu: Yengeç

Yükselen burç: Kova

Prenses Beatrice’i hemen her kraliyet etkinliğinde görmemizin nedeni göz önünde olmayı seven bir Aslan olmasından ileri geliyor. Onun hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamamızı ise gizemli yönüyle yükselen bir Kova olmasına yorabiliriz.

Prenses Eugenie

Doğum günü: 23 Mart 1990

Doğum Saati: 19:58

Doğum Yeri: Londra

Güneş burcu: Koç

Ay burcu: Kova

Yükselen burç: Terazi

Koçların sinirli ve enerjik özelliğinin aksine Prenses Eugenie yükselen burcu Terazi’nin özelliklerini yansıtıyor olacak ki, gayet sakin, dingin ve dengeli birisi gibi görünüyor.

Prenses Charlotte

Doğum Günü: 2 Mayıs 2015

Doğum Saati: 08:34

Doğum Yeri: Londra

Güneş burcu: Boğa

Ay burcu: Terazi

Yükselen burç: Yengeç

Boğa burcu olan Charlotte kararlı ve sadık bir kişilik yansıtıyor. Yengeç yükseleni ise cömertliğine ve sıcaklığına dikkat çekiyor.