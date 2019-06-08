Kristallerin Gücüne İnanan Ünlü Yıldızlar

Ametist, akik, kuvars... Bu kristaller pek çoğumuz için bir şey ifade etmese de bir çok ünlü ismin olmazsa olmazı.

Son dönemin yükselen trendi crystal healing ( kristal şifası) nedeniyle yükselişe geçen kristallerin işte ünlü hayranları:

Jenna Dewan

200'ün üzerinde kristali olduğunu söyleyen Jenna Dewan; bazılarını yatak odasında kabuslara koruma amaçlı tuttuğunu söylüyor.

Victoria Beckham

Ünlü stil ikonu ve moda tasarımcısının sükunetini koruma konusunda sırrı bu olabilir mi? "Evimde ve ofisimde çevremi pozitif enerji ile sarmak için kristalleri topluyorum" diyor Beckham.

Bella Hadid

Annesi gibi o da bir kristal fanı. Kristallerden koleksiyon yaptığı bilinen Hadid, seyahatlerinde de yanından ayırmıyor.

Kim Kardashian West

Paris'te yaşadığı soygun vakası sonrasında Kardashian çevresindeki negatif enerjiyi yok etmek için kristallerle çalışmaya başlamış. Yeni parfümünün şişe tasarımına bile ilham olan kristaller hakkında Kardashian "Paris'teki olay sonrası tüm arkadaşlarım bana kristal getirmeye başladı. Haklarında bir şey bilmiyordum ama şimdi gerçekten öğreniyorum. Parfüm şişesi yapacak kadar!" diyor.

Naomi Campbell

"Her gün taşlarla terapi yapıyorum" diyen Campbell hayatını kristallerin şifalı gücünün şekillendirdiğini söylüyor. "Bence çok büyük ve harika bir enerji taşıyorlar. Her seyahatimde yanımda ne kadarını taşıdığımı bir görseniz..."

Yolanda Hadid

"İnsanlara kristal hediye etmeyi seviyorum" diyen Hadid; herkese karakterine göre iyileştirici kristaller seçtiğini söylüyor.

Adele

Sahne korkusunu kristaller ile yendiğini söyleyen Adele "Geri dönüş şovum için oldukça gergindim. Paslanmıştım ve annelikle meşguldüm. Ama şimdiye kadar verdiğim en iyi konser oldu. Konser bittiğinde elimde kristalleri sıkmaktan ellerimi kanatmıştım" diye ekliyor.

Kylie Jenner

Ablası Kim Kardashian West gibi, Kylie Jenner da Instagram'nda paylaşacak kadar sıkı bir kristal fanı.

Katy Perry

Katy Perry, kristallere ilgisi konusunda Madonna'ya teşekkür diyor. Özellikle bir süre sürekli olarak barışıp ayrıldığı ilişkileri sonrası kristallerle çalışmaya başladığını söylüyor. "Çok uzun süre bekar kalmadım. Rose Quartz taşıyordum, bu da erkeklerin dikkatini çekiyor. Belki de durumu ametist ile dengelemeliyim."