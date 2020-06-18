Kristen Stewart Prenses Diana’yı Canlandıracak!

Kristen Stewart, yeni filminde Prenses Diana’yı canlandıracak. Pablo Larraín’in yöneteceği Spencer filmi, şimdiden başrol seçimiyle heyecanlandırdı bile!

Steven Knight’ın senaryosunu yazdığı film, Diana’nın Prens Charles’la evliliğinin işe yaramadığına karar verdiği 90’ların başında kritik bir hafta sonunu kapsıyor.

Lady Diana

Kristen Stewart

Bu sürecin, Diana’nın son Noel tatillerinden birinde gerçekleşeceği de bilinenler arasında. Filmin çekimlerinin 2021’de başlaması bekleniyor.

Larraín, Deadline’a verdiği demeçte, “Hepimiz büyüdük, en azından benim kuşağımda peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdü.” dedi ve ekledi “Genellikle prens gelir, prensesini bulur, karısı olması için onu davet eder ve sonunda o da kraliçe olur. Bu bir peri masalı. Birisi kraliçe olmamak için karar verdiğinde ve “Gidip kendim olmayı tercih ederim” dediğinde, bu büyük bir karar, baş aşağı bir peri masalı demektir. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Bu da filmin kalbini oluşturuyor.

“Bunu nasıl ve neden yapmaya karar verdik? Milyonlarca insana ulaşabilen harika bir evrensel hikaye. Genişleyen, dünya çapında böyle büyüleyici bir hayata ilgi duyan bir izleyici kitlesine bağlanan bir film yapmak istiyoruz.”