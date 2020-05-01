Kurumların Ofisleri Artık Kolektif House’a Emanet

Kolektif House; kendilerine özel tasarlanan ofis isteyen büyük ölçekte global kurumsal firmalara, orta büyüklükte ekiplere ve hızla büyüyen startuplar’a özel 2 yeni nesil ofis çözümü geliştirdi.



Girişimcilerden yatırımcılara, serbest çalışanlardan şirketlere pek çok gruba 5 yıldır ortak çalışma alanının ötesinde bir dünyanın kapılarını aralayan Kolektif House, yeni nesil ofis çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Kolektif Enterprise modelini kısa süre önce hayata geçiren Kolektif House; istenilen adreste kurumun ihtiyaç duyduğu büyüklükteki ofisi buluyor, kurumun tercihleri doğrultusunda tasarlıyor ve tüm operasyonel süreçlerini verimli bir şekilde yönetiyor. Böylece kurumlar minimum yatırımla kendi ihtiyaçlarına özel yapılandırılmış bir ofis alanına sahip olmakla birlikte Kolektif House’un süreç boyunca tek kontak olarak sağladığı tüm esneklik ve avantajlardan da faydalanmış oluyor.



Minimum maliyet, maksimum fayda ve hizmet

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, azaltılmış giderler ve artan verimlilik ile kurumsal şirketlerin büyümesine katkıda bulunan bir “agile” ofis modeli olan Kolektif Enterprise’ın kurumların gerek şirket içinde uygulanan değişikliklere gerekse şirket dışında yaşanan değişime hızla ayak uydurabilmesini sağladığını söyledi. Bu yeni ürünün ofis yapım aşaması, yönetim süreçleri ve alan kullanımı konusunda da optimizasyon sağladığına vurgu yapan Ahmet Onur, Kolektif Enterprise’ın daimî esneklik imkânı sunarken, yenilikçi bir çalışma alanı ile de çalışanların bağlılığını, motivasyonunu ve verimliğini artırdığına dikkat çekti.



“Çalışmanın olduğu her yerde olacağız”

Önümüzdeki dönem; evden, uzaktan ve ortak alanlarda çalışma gibi pek çok iş yapış şekli yaygınlaşırken, yeni ofis dünyasının da hibrit olmayı gerektireceğinin altını çizen Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti: “Biz de bunu göz önünde bulundurarak vizyonumuzu ve ürünlerimizi bu değişim ile paralel şekilde yeniden inşa ettik. Bu kapsamda çalışma alanı çözümlerimizin yanı sıra tüm kişi ve kurumların çalışma ortamı ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için önemli adımlar atıyoruz. Bunun başlangıcı olan Kolektif Enterprise ile bir süredir büyük ölçekte global kurumsal firmalara hizmet veriyoruz. Bir başka ürünümüz Kolektif Suites çatısı altında ise Kolektif dokunuşu ve hizmetleri eşliğinde taşınmaya hazır daire ofisler sunmaya başlıyoruz. Bu model ile de daire ofis modellerini tercih eden şirketlere ortak çalışma alanlarındaki hizmetlerden faydalanıp aynı zamanda kendi özel alanlarına sahip olma esnekliği sunmuş olacağız. Daha fazla ürün/servis sunan ve dijitalleşen bir Kolektif House olarak çalışmanın olduğu her yerde üyelerimize değer katacak bir partner olmak vizyonumuzla yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğiz.”

