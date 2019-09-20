Kurumuş Maskaranızın Ömrünü Uzatın

Maskara, çoğu kadın için bir makyajın olmazsa olmazı. Hatta makyaj yapmadığınız günlerde bile kurtarıcınız olduğunu söylersek sanıyoruz ki yanılmış olmayız.

Maskaralar söz konusu olduğunda tek sorun belli bir sürenin ardından kuru ve topaklanmış bir yapıya ulaşmaları. Önereceğimiz yöntemle bu durumu düzeltebilir, maskaranızın ömrünü uzatabilirsiniz.

Bu noktada ihtiyacınız olan tek bir ürün var: Lens solüsyonu. Kurumuş rimelinizi açın ve tüpe birkaç damla lens suyu damlatın. Ardından kapağını kapatarak bir süre avuçlarınızda tüpü ısıtın. Artık maskaranızı eski formunda kullanabilirsiniz!

Yine de maskaraların kullanım sürelerinin üç ila beş ay olduğunu aklınızdan çıkarmamanızda fayda var.