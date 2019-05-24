Kusursuz Bir Cilt İçin Neden Deniz İçerikli Cilt Bakım Ürünleri Kullanmalısınız?

Okyanus her zaman öngörülemeyen ve büyüleyici güzelliği ile tanınır. Ama aslında görünürden daha fazla cevher barındırıyorlar. Cilt için pek çok yararı olan yosunlar gibi…

Ünlü Elemis markasının kurucusu Noelle Gabriel “Sadece 2016 yılında ABD’nin ½40’ı deniz yosunu içeren cilt bakım ürünlerini kullandı. Deniz yosunları bol vitamin, mineraller, protein ve esansiyel yağ asitleri açısından zengindir. Farklı deniz otları çeşitleri eşsiz özelliklerini sunar ve kusursuz cildin formülünün başarısına katkıda bulunur.” diyor.

Yosun dünyanın en yoğun bitkilerinden biridir ve magnezyum, manganez, bakır, kalsiyum, iyot, demir, potasyum, fosfor ve çinko gibi minerallerin yanı sıra A, B, C, D ve E gibi vitaminleri de içerir. Bunlar sayesinde bağışıklık, gelişmiş dolaşım, hayati organların detoksifikasyonu ve doğal hormonların düzenlenmesi gibi yararları var.

Makro ya da mikro yosunlar aynı zamanda yüksek oranda protein içeriyor. Bu yüzden biyoyakıt kaynağı olarak araştırıldıklarını belirtelim! Bizi ilgilendiren diğer kısımları ise ciltteki yatıştırıcı etkileri, rejenere ve cilt bariyerini onarmaları ve anti-aging etkisi sağlamaları!

Şimdi neden Deniz Kızı Ariel harika bir cilde sahip, anlayabiliyoruz!

Bu malzemeyi güzellik dünyası için çekici kılan ise her ortama adapte olabilmeleri ve gelişme yetenekleri.

La Mer markasının yaratıcısı Dr. Max Huber de, deniz yosunlarının dünyadaki en hızlı büyüyen organizmalar olduğunu doğruluyor. Cilt üzerindeki yenileme etkileri de buradan geliyor.

İşte deniz yosunlarının cilde faydaları

Yarar 1 – Nemlendirme:

Yosun diğer doğal malzemelere kıyasla daha fazla nem tutar aynı zamanda en bilinen nem kaynaklarından E Vitamini ile yüklüdür.

Yarar 2 – Antioksidanlar

B ve C vitaminlerinin oluşturduğu kombat; pigmentasyon sorunları ile savaşır ve cildi aydınlatır. Aynı zamanda ikisi de güçlü birer anti-aging içeriğidir.

Yarar 3 – Mineraller:

Omega, Çinko ve Magnezyum cildin epidermal bariyerini güçlendirir; dış etkilere karşı korur.

Yarar 4 – Proteinler

Amino asitler hücrelerin yapı taşıdır. Bunları korumak ve güçlendirmek de yaşlanmayı önlemek demek.

Deniz yosunu La Mer, Algenist ve Phytomer gibi pek çok markanın ürünlerinde önemli bir içerik. Ama denizden gelen tek yararlı içerik yosun sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İşte diğerleri…

Deniz Tuzu: Peeling ve detoks maddesi olarak kullanılan deniz tuzu yüksek oranda magnezyum ve kalsiyum içerir. Bu da nem bariyerinin korunması ve güçlenmesi demek.

Deniz Suyu: Deniz suyu: Doğal mineraller ve esansiyel yağlarla yüklü olan bu su; cildi sakinleştirmek için ideal bir ürün.

Deniz Kolajeni: Balık pulu ve balık yağından üretilen bu kolajen antioksidan ve anti-aging etkileri ile meşhur.

İşte deniz içerikli cilt bakım ürünlerinin en iyileri…

La Mer The Concentrate

REN Atlantic Kelp & Microalgae Anti-Fatigue Toning Body Oil

Philip B Maui Wowie Beach Mist

Sisley Cellulinov Anti-Cellulite Body Care