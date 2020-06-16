Kylie Jenner Kendi Markası Altında Yüz Maskesi Çıkardı

Kylie Jenner da kendi markası Kylie Cosmetics adı altında yüz maskesi çıkaran ünlü isimler arasına katıldı.

Markası ve kendisiyle özdeşleşen dudak figürünün bulunduğu maskeler dışında bir de üzerinde “Kylie” yazan versiyonları üretildi.

14 dolardan satışa çıkan maskeler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kylie Jenner, ailesinde maske üreten ilk isim değil.

Ablası Kim Kardashian da kendi iç giyim markası SKIMS adı altında; her cilt tonuna uygun yüz maskeleri üretmiş ve maskeler çok kısa sürede tükenmişti. Ancak maskelerin koronavirüsten korumadığı anlaşıldığında Kardashian eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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