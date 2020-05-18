Kylie Jenner Kızı Stormi’ye Instagram Hesabı Açtı

Kylie Jenner, kızı Stormi Webster’a Instagram hesabı açmış olabilir mi?

Kylie and Travis Scott’ın kızı görünüşe göre artık bir Instagram hesabı sahibi. Ancak takip etmek üzere acele davranmayın zira şu anda hesabı tabii ki gizli durumda.

Başta fan sayfası sanılsa da hesabı Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian dahil aile üyelerinin büyük kısmının takip etmesi bu kuşkuyu ortadan kaldırdı.Annesi Kylie Jenner ise hesabı takip etmiyor.

Stormi’nin hesabı şimdilik gizli

Kardashian ailesi sosyal medyada milyonluk hesaplara sahip olsa da, hiçbirinin çocuklarına ait Instagram hesabı bulunmuyor.

Daha önce Kourtney Kardashian’ın oğlu Mason Disick Instagram hesabı açmış ancak sonrasında annesi henüz 10 yaşında olduğu için kapattırmıştı.

Kourney: “Bence Instagram için yaş limiti olmalı, mesela 13 gibi…” ifadelerini kullanıp eklemişti “Instagram’da çocuklar için yapılan yorumlara endişeleniyorum. İnsanlar çok kaba olabiliyor. Bunun zamanı olmadığını hissediyorum.”