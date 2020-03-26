Kylie Jenner’dan 1 Milyon Dolar Bağış

Kylie Jenner, koronavirüs pandemisiyle savaşmaya yardımcı olmak için büyük bağış yapan ünlüler listesine katıldı. Jenner’ın bağışladığı 1 milyon dolar, öncelikli olarak salgınla mücadelede ön saflarda çalışan sağlık profesyonelleri için kullanılacak.

Dr. Thais Aliabadi, TV şovunda çalışan sağlık profesyonellerine yardımcı olmak için harekete geçin çağrısı yaptı ve Jenner bu çağrıya 1 milyon dolarlık bir katkı ile cevap verdi.

Aliabadi’nin instagram’dan yaptığı yayına göre; Jenner’ın bağışları yüz binlerce maske ve diğer koruyucu malzemeleri satın almak için kullanılacak. Aliabadi, konuya ilişkin Jenner’e şunları söyledi: “Ben susuyorum, sevinç gözyaşlarıyla doluyum ve kalbim şükranlar içinde. Evrenden cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maskeler toplanmasını istedim ve bugün hayalim gerçekleşti. ”