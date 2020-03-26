Kylie Jenner’dan 1 Milyon Dolar Bağış

Kylie Jenner, koronavirüs pandemisiyle savaşmaya yardımcı olmak için büyük bağış yapan ünlüler listesine katıldı. Jenner’ın bağışladığı 1 milyon dolar, öncelikli olarak salgınla mücadelede ön saflarda çalışan sağlık profesyonelleri için kullanılacak.

Dr. Thais Aliabadi, TV şovunda çalışan sağlık profesyonellerine yardımcı olmak için harekete geçin çağrısı yaptı ve Jenner bu çağrıya 1 milyon dolarlık bir katkı ile cevap verdi.

Aliabadi’nin instagram’dan yaptığı yayına göre; Jenner’ın bağışları yüz binlerce maske ve diğer koruyucu malzemeleri satın almak için kullanılacak. Aliabadi, konuya ilişkin Jenner’e şunları söyledi: “Ben susuyorum, sevinç gözyaşlarıyla doluyum ve kalbim şükranlar içinde. Evrenden cesur sağlık çalışanlarımız için koruyucu maskeler toplanmasını istedim ve bugün hayalim gerçekleşti. ”

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I am speechless, my eyes are filled with tears of joy and my heart is overwhelmed with gratitude. I made a wish to the Universe to gather protective masks for our brave healthcare workers and today my dream came true. One of my patients, a beautiful Living Angel just donated $1,000,000 to help us buy hundreds of thousands of masks, face shields, and other protective gear which we will have delivered directly to our first responders, as too many masks at hospitals are disappearing before making their way onto the faces of our front line heroes. I have never felt more blessed to be a doctor, as helping our brave ER and ICU workers feels just as gratifying as helping my own patients. From the bottom of our hearts, THANK YOU @kyliejenner ❤️. You are my hero. This generous donation will help save many precious lives. Our world is a better place with you in it. I love you so much. Thank you X a million….

A post shared by Dr. Thaïs Aliabadi (@drthaisaliabadi) on

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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