La Casa De Papel’in Yıldızı Ursula Corbero Jacquemus Kampanyasında

La Casa De Papel dizisiyle tüm dünyada üne kavuşan Ursula Corbero, yeni Jacquemus kampanyasının yüzü oldu.

Fransız tasarımcı, #jacquemusathome projesi için son olarak Ursula Corbero’yu seçti.

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SO HAPPY TO SHARE WITH YOU THE LATEST « JACQUEMUS AT HOME » @ursulolita CAPTURED BY @blackpierreange SUMMER 2020 #jacquemusathome #facetime

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Fotoğrafçı Pierre-Ange Carlotti’nin FaceTime üzerinden çekilen kareler; markanın 2020 koleksiyonundan parçaların ruhunu da yansıtıyor.

FaceTime üzerinden yapılan çekimde mekan, Corbes’in Buenos Aires’deki eviydi.

Emily Ratajkowski, Hadid kardeşler, Rosalia ve hatta büyükannesi Liline de daha önce Jacquemus’nün #jacquemusathome projesi için poz veren isimler arasındaydı…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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