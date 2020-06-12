La Casa De Papel’in Yıldızı Ursula Corbero Jacquemus Kampanyasında
La Casa De Papel dizisiyle tüm dünyada üne kavuşan Ursula Corbero, yeni Jacquemus kampanyasının yüzü oldu.
Fransız tasarımcı, #jacquemusathome projesi için son olarak Ursula Corbero’yu seçti.
Fotoğrafçı Pierre-Ange Carlotti’nin FaceTime üzerinden çekilen kareler; markanın 2020 koleksiyonundan parçaların ruhunu da yansıtıyor.
FaceTime üzerinden yapılan çekimde mekan, Corbes’in Buenos Aires’deki eviydi.
Emily Ratajkowski, Hadid kardeşler, Rosalia ve hatta büyükannesi Liline de daha önce Jacquemus’nün #jacquemusathome projesi için poz veren isimler arasındaydı…