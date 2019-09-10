Lady Gaga, Dan Horton İle İlişkisini Onayladı Mı?

Lady Gaga, bir süredir birlikte olduğu konuşulan yeni erkek arkadaşı, ses mühendisi Dan Horton ile ilişkisini instagram aracılığıyla onayladı.

Instagram hikayesinde romantik bir mum ışığında bir akşam yemeğini paylaşan Lady Gaga, Dan Horton’ı etiketleyerek fotoğrafı kalplerle doldurdu.Ne Gaga ne de Horton fotoğrafta görünmüyor ama Horton, kendisi ve ünlü şarkıcı için mum ışığında romantik bir akşam yemeği hazırlamış gibi görünüyor.

A Star Born filminden sonra, Bradley Cooper ile birlikte olduğuna dair dedikoduları yalanlayan Lady Gaga, Dan Horton ile ilk olarak temmuz ayı sonunda Studio City’de brunch yaptıkları sırada öpüşürken kameralara yakalanmıştı. Sokağın ortasında kameralara yakalanan çift birlikte görünmekten rahatsız oluyor gibi durmuyordu. Aksine, birlikte olduğu kişiyle etkileşime girdiği için çok mutlu görünüyordu.

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Italians cook with love ❤️ #facts

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