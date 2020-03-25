Lady Gaga Yeni Albümünün Çıkış Tarihini Erteledi

Lady Gaga, nisan ayında piyasaya süreceği yeni albümü Chromatica’nın yayın tarihini ertelediğini duyurdu.

Bu küresel salgın sırasında tüm olan bitenlerle bu albümü yayınlamak bana doğru gelmiyor.

Daha önce 10 Nisan’da piyasaya sürüleceği açıklanan, Lady Gaga’nın merakla beklenen yeni albümü Chromatica, henüz açıklanmayan ileri bir tarihe ertelendi. Sanatçı instagram hesabından şu duyuruyu yaptı:

“Bu hepimiz için çok telaşlı ve korkutucu bir zaman ve böyle anlarda sanatın birbirimize neşe ve şifa vermek için en güçlü şeylerden biri olduğuna inanıyorum. Küresel salgın sırasında bu albümü yayınlamak bana doğru gelmiyor.”

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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