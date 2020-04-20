Lady Gaga’dan Sağlık Çalışanlarına Önemli Destek

Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen iş birliğiyle Lady Gaga küratörlüğünde düzenlenen “One World: Together At Home” dayanışma etkinliği tüm dünyada internet ve televizyon üzerinden canlı olarak insanlara ulaştı.

Tüm dünyada COVID-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarıyla dayanışma kurmak için düzenlenen bu canlı yayının programına yeni eklenen sanatçılar; Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher ve Victoria Beckham oldu.

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We're still dreaming about @JLo's heartfelt performance on One World: #TogetherAtHome ❤️ Watch the full broadcast to relive the magic at globalcitizen.org/togetherathome.

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Toplamda 8 saatlik sıra dışı bir konser olan bu etkinlikte Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Green Day’den Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris ve Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh ve Stevie Wonder gibi dev isimler şarkılarını seslendirdi.

Etkinlik, Lady Gaga, Lang Lang, Andrea Bocelli ve Celine Dion’un muhteşem performansıyla sona erdi.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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