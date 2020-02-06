Lady Gaga’nın Yeni Erkek Arkadaşıyla Tanışın

Lady Gaga, yeni erkek arkadaşı Michael Polanksy ile instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla aşkını ilan etti. Haftalarca süren spekülasyonlardan sonra, son olarak da 2 Şubat günü gerçekleşen Super Bowl’da da birlikte görünen çift, daha fazla saklamamaya karar vermiş görünüyor.

Lady Gaga’nın yeni erkek arkadaşı Michael Polanksy kimdir?

Harvard Üniversitesi mezunu ve Parker Grubu CEO’su olan Michael Polanksy, Lady Gaga ile Aralık 2019’da Facebook kurucu ortağı Sean Parker’ın doğum günü partisinde tanıştıkları iddia ediliyor.

Erkek arkadaşıyla olan fotoğrafını; “Tüm küçük canavarlarımı ve hayranlarımı seviyorum, siz en iyisisiniz!” cümlesiyle paylaştı.