Lana Del Rey Saç Rengini Limon İle Açtığını Açıkladı

Evde saç boyama hakkında pek çok tüyo olsa da; limon her zaman saça zarar verebileceği veya yakabileceği tehlikesiyle önerilmeyen içerikler arasındadır.

Ancak bu bilgi Lana Del Rey’i durdurmamışa benziyor. Genelde koyu kahverengi saçlarıyla bildiğimiz Lana Del Rey; karantinada saç rengi değişikliğine gidenlerden.

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When you have no choice but to go back to being a blonde because Kevin Tracey and Jacob are gone and there’s nothing but lemons left to cover your roots for nine weeks.

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Aslında saç rengi değişikliğini çok daha önce yapan Lana Del Rey, gelen diplerini kapamak için limon kullandığını Instagram hesabından açıkladı.

Siz yine de saçınız için daha nazik ürünlerle açma işlemi yapmaya dikkat edin.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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