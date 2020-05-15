Lana Del Rey Saç Rengini Limon İle Açtığını Açıkladı

Evde saç boyama hakkında pek çok tüyo olsa da; limon her zaman saça zarar verebileceği veya yakabileceği tehlikesiyle önerilmeyen içerikler arasındadır.

Ancak bu bilgi Lana Del Rey’i durdurmamışa benziyor. Genelde koyu kahverengi saçlarıyla bildiğimiz Lana Del Rey; karantinada saç rengi değişikliğine gidenlerden.

Aslında saç rengi değişikliğini çok daha önce yapan Lana Del Rey, gelen diplerini kapamak için limon kullandığını Instagram hesabından açıkladı.

Siz yine de saçınız için daha nazik ürünlerle açma işlemi yapmaya dikkat edin.