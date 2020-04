Levi’s® Avrupa Sunar; 5:01 Live

Levi Strauss & Co. her zaman bir bütün olmayı ve kendini ifade etmeyi sahiplenmiştir. Şimdi ise coronavirüsün yayılmasını önleme ve toplumlarımız için sağlıklı, hayat dolu bir geleceği sağlama amacıyla elimizden geleni yaparak birlikte dayanışma içinde olmanın zamanı.

Daha önce benzeri yaşanmamış bu durumda nasıl yardım edebileceğimizi bilmek zordur ancak virüsün yayılmasını engellemek, sevdiklerimizi, vatandaşlarımızı ve hayatını ortaya koyan sağlık çalışanlarımızı korumak için hepimizin kesin yapması gereken tek şey evde kalmaktır.

Levi’s®, 5:01 Live’ı sunarak dünya genelindeki tüm dostlarını evde ve iletişim içerisinde kalmaya davet ediyor. Bu, @levis_tr Instagram hesabından, her gün akşam üzeri 5.01’de yayınlanacak olan bir sosyal medya eğlence serisi olarak devam ediyor. Instagram hesabı, Levi’s® yaratıcı topluluğu ile bağlantı içinde olarak müzik performansları, stil seansları, kişiselleştirme workshopları, denim tarihi dersleri ve daha fazlasına ev sahipliği yapıyor. İnsanları bir araya getiren eğlence ile izolasyon süresince birbirlerine bağlı kalmalarını sağlayarak, insanları evde kalmaya teşvik etmeyi ve bugünlerde biraz da olsa rahatlatmayı umuyoruz. Dünyanın her yerindeki hayranlarımızı bu belirsiz zamanlarda yardıma ihtiyacı olan yaratıcı endüstrileri kucaklamaya teşvik etmek istiyoruz.

Can Kazaz, Ceren Gündoğdu, Ece Barak, Emir Yargın, Ezgi Yelen, In Hoodies gibi başarılı Türk sanatçıları da ağırlayan Levi’s® 5:01 Live platformu yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Can Ozan, Müjde Kızıltan ve Fırat Akarsel gibi isimler karşınızda olacak.

Levi’s®, dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmak isteyen herkesi sesini kullanmaya davet ediyor. Birlikte ve dayanışma içinde olacağız.