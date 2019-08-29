Levi’s Premium Çanta Koleksiyonunu Sunar: Levi’s L-Bag

İnce işçiliğe sahip el yapımı beş farklı çantadan oluşan bu başlangıç koleksiyonu en sevdiğiniz jean’lerinizle kombine etmeniz ve gardırobunuzun vazgeçilmezi olması için tasarlandı.San Francisco’da bir hayalle başlayan L-Bag, İtalya’da üretilerek hayata geçti.

Fransız derisinden üretilen çantalar, İtaya’da bitkisel tabaklama işleminden geçerektitiz bir işçilikle el yapımı ve dayanıklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İkonik Levi’s® etiketiyeniden yaratılarak, sezon koleksiyonuna özgübir görünüm kazanan her çanta, Levi’s®’ın uzun zamandır işbirliği içinde olduğuİtalya Verona’dakiüretim partneri LCB içindeki farklı artizan sanatçılar ve zanaatkarların imzasını taşıyor.

Çantaya ismini veren L harfi, 1934’teki ilk LadyLevi’s® koleksiyonuna olan bağlılığın simgesi. L Koleksiyonu;L Bel Çantası, iki farklı renkte L Askılı Çanta, L Mini Askılı Çanta, L Çapraz Omuz Çantası ve L Omuz Çantası gibi seçenekleriyle farklı stillere uyum sağlıyor. Her bir çanta, jean’lerin arka cebindekikırmızı etiket detayını içeren iç tasarımıyla Levi’s®’ın ikonik Red Tab’ine el sallarken, bütün çantalar bir kadının gardırobunun vazgeçilmez parçası olmaya aday.

Deri, Levi’s®’ın başlangıcından beri markanın özünde yer alıyor. Levi Strauss denim’den kıyafetler üretmesindenyirmi yıl önce, 1853’de San Francisco’da manifaturacılık yaparken, büyükbaş hayvan çiftliği sahiplerine ve madencilere deri botlar, kemerler ve eldivenler satıyordu. Kalitesi, el yapımı deri ve dizgini andıran detayları ile L Koleksiyonu da bu otantik Vahşi Batılı yaşam tarzını yansıtıyor.

Levi’s® Ürün Grubu Başkan Yardımcısı ve Özel L Çanta Koleksiyonu’nu geliştiren Karyn Hillman, L Koleksiyonu’nun cool kız görüntüsünü çabasız bir şıklıkla tamamladığını ve Levi’s®’ın miras bıraktığı otantik tarza modern bir yaklaşım sergilediğini söylüyor. Hillman ayrıca, çantaların sofistike olduğu kadar gün içinde kullanılabilecek ve her parçayla uyumlu zamansız bir tarzı yansıttığını da ekliyor.