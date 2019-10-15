Liam Hemsworth’ün Yeni Aşkı Maddison Brown’a Dair

29 yaşındaki Liam Hemsworth uzun yıllar süren ilişkisini evliliğe taşıdığı Miley Cyrus ile yollarını ayırdıktan sonra Maddison Brown ile görüntülendi.

Doğal olarak tüm basının ve hayranların gözü Maddison Brown’a çevrildi.

İşte Liam Hemsworth’ün yeni aşkı Maddison Brown hakkında bilmeniz gerekenler:

23 Nisan 1997 doğumlu Maddison 22 yaşında. Burcu ise Boğa. Tıpkı Liam gibi Maddison da Avustralyalı. Bu onları yakınlaştıran etkenlerden biri olsa gerek.

Oyuncu Maddison Brown şöhreti Dynasty dizisi ile yakaladı. 2017 yılında günümüze uyarlanmış biçimde yayın hayatına başlayan Dynasty dizisinde Kirby Anders rolüne hayat veren Maddison Brown kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

Liam ve Maddison’ın ilişkilerinin ne zaman başladığı kesin olarak bilinmese de Ekim ayının başlarında New York sokaklarında el ele görüntülendiler. Ancak bir kaynağa göre ilişki oldukça yeni ve Liam ilişkiyi ağırdan almayı tercih etse de Maddison’dan fazlasıyla hoşlanıyor.