Libidonuzu Arttıracak Afrodizyak Etkili Besinler

Seks söz konusu olduğunda sizin için önemli olan ve moda girmenizi kolaylaştıran dış etkenler nelerdir? Mumlar, karanlık bir ortam, ipek çarşaflar, etkileyici bir koku, belki de soğuk bir zemin? Tüm bunlar libidonuzu arttırmaya yardımcı olabilir ve hazzınızı arttırabilir. Peki bazı besinlerin de afrodizyak etkisine sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Sizler için libidoyu arttırma etkisine sahip besinleri araştırdık:

Somon

Somonda bulunan yağ asitleri hormonların işlevlerini korur ve dopamin seviyesini yükselterek en yüksek şekilde uyarılmanızı sağlar.

Acı Biber

Acı biberde bulunan kapsaisin adı verilen madde kanın pompalanmasını sağlayarak dolaşımı arttırır; bu da sinir uçlarını uyarır. Böylece cinselliğe daha açık hale gelirsiniz.

Çikolata

Özellikle bitter çikolatanın afrodizyak etkisini duymayan yoktur. Kakao, beyinde dopamin üretimini arttırarak bünyede cinsel bir arzu oluşturur.

Bal

Gerçek ve organik bir bal, yatak odanızdaki havayı bambaşka hale getirebilir. Bal, testosteron üretimini destekleyen B vitamini açısından adeta bir depodur. Ayrıca östrojen üretimine de destek olur.

Badem

Badem, aromasıylakadınlarda arzuyu tetikliyor. Libidoyu arttırdığı gibi üremeye ve doğurganlığa da yardımcıdır.

Afrodizyak etkili meyveler ise şu şekilde:

Avokado

Avokado E vitamini bakımından oldukça zengin. Cilt için de fazlasıyla yararlı olan E vitamini ayrıca kan dolaşımınıza da destek olur; böylece testosteron, östrojen ve progesteron gibi hormonların seviyelerini de yükselterek afrodizyak etkisi gösterir.

Muz

Muz, cinsellik hormonlarının üretimi için gerekli olan potasyum ve B vitamini bakımından zengin bir meyve olmasıyla dikkat çekiyor.

Nar

Dolaşım sistemini koruyan nar, böylece daha fazla hassasiyet sağlar. Bu da cinsellik için olumlu sonuç yaratır.

Çilek

Sağlıklı bir dolaşım sisteminin cinselliğe etkisi yadsınamaz. Çilek de, kalbe ve atardamarlara fayda sağlayan antioksidanlar içerir.

Karpuz

Karpuzda bulunan sitrülin, kan dolaşımını hızlandırarak uyarılmaya neden olur. Karpuzun Viagra’dan etkili bir doğal besin olduğunu savunan bilimsel çalışmalar da mevcut.

Kirazlar

Kirazın kokusu itibariyle, aşk ve cinsellikle bağdaştırılan feromon hormonu üretimine destek olduğu biliniyor.

Tüm bu besinlere baktığımızda ön sevişmeniz esnasında erimiş sıcak çikolata eşliğinde tüketmeniz gereken meyveleri bir kenara not etmenizde fayda var!