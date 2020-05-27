Hollywood’un favori genç çiftlerinden Lili Reinhart ve Cole Sprouse çifti ayrıldı.

Riverdale dizisinde rol alan ve 3 yıldır birlikte olan ikili, ayrıldıklarını doğruladı. Koronavirüs pandemisinde, karantina döneminden beri birbirinden ayrı olan çiftin hakkında sürekli ayrılık dedikoduları dönüyordu.

lili rainhart ve cole sprouse met gala’da

Çifte yakın bir kaynak; ” Cole ve Lili neredeyse pandemiden önce ayrıldılar ve karantinaya ayrı evlerde girdiler. Ama yine de arkadaş olarak kaldılar” ifadelerini kullandı.

Çift hakkında ilk ayrılık dedikodusu Temmuz 2019’da çıkmış ve Reinhart Twitter üzerinden “İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın” demişti.

Bu Nisan ayında ise Sprouse’un ünlü model Kaia Gerber ile Lili’yi aldattığı dedikoduları ortaya çıkmıştı. Kaia Gerber ise bu dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı.