Lip Gloss’unuzu Farklı Şekillerde Kullanmaya Ne Dersiniz?

Lip gloss ürünler dudaklarında ıslak görünümden hoşlananlar için vazgeçilmez. Onları bazen tek başlarına kullanabilir, bazen de rujla renklendirdiğiniz dudaklarınıza parıltı ekleyebilirsiniz.

Peki ya size daha fazlasını yapabileceğinizi söylesek?

Lip glossları yapışkan dokuları nedeniyle başka bir makyaj malzemesinin yerine kullanmak kulağa hoş gelmeyebilir. Ancak makyaj artistlerinin hemfikir olduğu görüş şu ki, bu ürünler uzun ömürlü, nemlendirici formülleriyle rahat ve pürüzsüz bir uygulama sağlıyorlar.

Aydınlatıcı Olarak

@laisribeiro

Öncelikle gülümseyin ve ardından elmacık kemiklerinize biraz lip gloss sürün. Daha sonra kulak hizanıza doğru karıştırın. Glossun yüksek pigmentli yapısı ve kolay dağılan formülü sayesinde doğal bir aydınlatıcı etki yaratacaksınız. Liv Tyler, Pink ve Gwen Stefani gibi isimlerle çalışan makyaj artisti Kathy Jeung, daha vurgulu bir uygulama için makyaj süngerinizin geniş ucunu kullanmanızı öneriyor.

Eye Gloss Olarak

@jamesmolloymakeupartist

Son dönemin en çekici makyaj görünümlerinin arkasında kesinlikle eye glosslar var. Ancak eye gloss ürünler henüz çok popülerlik kazanmadıkları için marka olarak çeşit sunmuyorlar. Bu noktada devreye lip gloss giriyor. Özellikle bol maskara ile birlikte uyguladığınız lip gloss, etkileyici ve canlı bakışlar kazanmanızı sağlayacak.

Allık- Bronzer Olarak

@zendaya

Pembe veya şeftali tonlarındaki lip glosslarınızı allık, kahve tonlarındaki glosslarınızı ise bronzer olarak kullanabilirsiniz. Yanaklarınıza hafif renk verirken bir yandan da doğal bir aydınlatıcı uygulaması etkisi yaratacağı kesin.

Göz Kalemi Olarak

@emrata

Kirpik çizginizin üstüne uyguladığınız lip gloss sizi ışıltılı bakışlara kavuşturacak.