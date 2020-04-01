L’Occitane Sağlık Çalışanları İçin Üretimde…

Ünlü Fransız kozmetik devi L’Occitane, Koronavirus salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için desteğini artırıyor.

Güzelliğin doğallıkta öncüsü konumunda olan L’Occitane, kısa sürede 70 bin litre el dezenfektanı üretmek için harekete geçti. Sağlık otoritelerine ve sağlık çalışanlarına bağışlanacak olan dezenfektanların yanı sıra 25 bin adet sabun ve el kremi üniversite hastanelerine bağışlanacak. Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını destekleyen marka, ilk 10 bin şişe dezenfektanı geçtiğimiz hafta sağlık merkezlerine ulaştırdı. Fransa’nın Manosque bölgesinde yer alan tesislerinde geçtiğimiz hafta sonu da dahil dezenfektan üretimine ara verilmedi ve bu hafta itibariyle ürünler sağlık görevlilerine, itfaiyecilere ve hastane yönetimlerine gönderilmeye başlandı. Grup üretimi kısa bir süre içinde 70 bin litreye çıkarmayı hedefliyor.

El dezenfektanın büyük ölçüde üretimi

Marka geçtiğimiz şubat ayından bu yana Wuhan, Şangay’daki cilt lezyonlarından şikayetçi hastane çalışanlarına 20 binden fazla nemlendirici losyon ve shea yağı el kremi bağışladı.

Cilt kuruluğu ile savaşan marka, en etkili yoğun el kremlerinden ve Shea yağı içeren süt sabunlarından Kore ulusal tıp derneğine 20 bin adet, İngiltere ve İrlanda’da görev yapan sağlık personellerine ise 10 bin adedin üzerinde bağış yaptı.

Marsilya’da huzurevlerine sabun, Fransa’nın Ardeche Belgesi’ndeki yerel sağlık hizmetlerine maske, önlük, eldiven ve dezenfektan tedarik etti.

L’Occitane Grubu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Reinold Geiger, “İnsanoğlu’nun hep beraber geçtiği bu zor zamanda yürekten şükran duyduğumuz tüm sağlık çalışanları için dezenfektan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.