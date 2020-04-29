Londra Moda Haftası Dijital Olarak Gerçekleşecek
The British Fashion Council (İngiliz Moda Konseyi), normal şartlarda Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen Londra Moda Haftası’nı iptal etmek yerine dijital olarak gerçekleştirme kararı aldı.
Bu zor dönemde, London Fashion Week’in internet sitesinin tasarımcılar ve sanatçılar, moda endüstrisi uzmanları ve izleyiciler için bir buluşma platformu haline gelmesi hedefleniyor.
Bu dijital moda haftasının aynı zamanda bir karışım olacağı da gelen detaylar arasında. Yani sezon ve cinsiyet ayrımı olmadan koleksiyonlar sergilenecek.
12-14 Haziran’da gerçekleşecek dijital moda haftasını, modaseverler olarak büyük bir heyecanla bekliyoruz.