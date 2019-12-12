Longines Sembol Haline Gelen Serisinin Yeni Yüzünü Tanıtıyor:The Longines Master Collection

Longines’in sunduğu bu yeni modellerde, günü işaret eden bir ibrenin ucundaki rakamlı tarih halkası, saat altı yönünde ışıldayan Ay evreleri göstergesini çevreliyor. Saatin mekanizması, marka için özel olarak geliştirilen yeni L899 kalibre ile çalışıyor. Ebedi zarafet arayışıyla Longines, bu yeni saatte kullandığı şık kadranı zamana yenik düşmeyen tasarımıyla birleştirerek dingin ve ahenkli bir estetik yakalıyor. The Longines Master Collection’ın 40 ve 42 mm’lik iki farklı boyutta tasarlanan yeni modelleri farklı kadran seçenekleri de sunuyor: siyah Barleycorn desenli renkli Roma rakamlı, gümüş Barleycorn desenli renkli rakamlı veya mavi gün ışığı renginde aplike indeksli. 40 mm’lik modellerin zarif bir yorumu olan pırlanta indeksli modeller de bulunuyor. The Longines Master Collection’ın yeni modelleri paslanmaz çelik kayış veya farklı kadran renkleriyle uyum sağlaması için siyah, kahverengi veya mavi renklerde kayışlarla sunuluyor.