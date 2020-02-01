L’Oréal Paris ‘Les Macarons’ ile 7 Leziz Makaron Rengi

Makyaj trendlerinin öncü markası L’Oréal Paris’in, makyaj trendine bambaşka bir soluk getiren özel likit mat ruj serisi ‘Les Macarons’ tek sürüşte mükemmel mat bir görünüm sunarken, karşı konulmaz makaron kokusuyla da gün boyu duyusal haz yaşatıyor…

Birbirinden çarpıcı ve özel ürünleri ile makyaj trendlerine yön vermeye devam eden L’Oréal Paris, Les Macarons ile kalıcı ve güçlü formülüyle tek sürüşte mükemmel mat görünümün sırrını verirken, karşı konulmaz  makaron kokusunu dudaklarınıza taşıyor. Makaronun en iştah açıcı renklerinden ilham alan L’Oréal Paris Les Macarons, 7 farklı renk seçeneği ile gün boyu makaron kokusuyla duyusal haz yaşatırken aynı zamanda dudaklara eşsiz matlık ve kalıcılık sunuyor.

Son dönemde trend haline gelen ürünlerdeki koku deneyimi kadınlar için en az ürün performansı kadar önem taşıyor. L’Oréal Paris’in makaron kokusunu ve rengini dudaklara taşıyan özel likit mat ruj serisi Les  Macarons, Praline De Paris, Mon Caramel, Mademoiselle Mango, Framboise Frenzy, Blackcurrant Crush, Strawberry ve Infınite Spice renkleri ile makyaj çantalarının vazgeçilmez parçası olarak yerini alacak.

Makaronunu Nasıl Alırdın?

Bağımlılık yaratacak 7 renk tonuyla Les Macarons, ekstra matlık, 24 saate kadar kalıcılık sağlayan özel förmülü ve hafif dokusu ile konforlu kalıcılık seviyesini en üst seviyeye çıkartırken, dudak kıvrımlarına oturan ergonomik uygulama ucu  sayesinde ve leziz makaron kokusu eşliğinde duyusal bir deneyim sunuyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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