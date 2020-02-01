L’Oréal Paris ‘Les Macarons’ ile 7 Leziz Makaron Rengi

Makyaj trendlerinin öncü markası L’Oréal Paris’in, makyaj trendine bambaşka bir soluk getiren özel likit mat ruj serisi ‘Les Macarons’ tek sürüşte mükemmel mat bir görünüm sunarken, karşı konulmaz makaron kokusuyla da gün boyu duyusal haz yaşatıyor…

Birbirinden çarpıcı ve özel ürünleri ile makyaj trendlerine yön vermeye devam eden L’Oréal Paris, Les Macarons ile kalıcı ve güçlü formülüyle tek sürüşte mükemmel mat görünümün sırrını verirken, karşı konulmaz makaron kokusunu dudaklarınıza taşıyor. Makaronun en iştah açıcı renklerinden ilham alan L’Oréal Paris Les Macarons, 7 farklı renk seçeneği ile gün boyu makaron kokusuyla duyusal haz yaşatırken aynı zamanda dudaklara eşsiz matlık ve kalıcılık sunuyor.

Son dönemde trend haline gelen ürünlerdeki koku deneyimi kadınlar için en az ürün performansı kadar önem taşıyor. L’Oréal Paris’in makaron kokusunu ve rengini dudaklara taşıyan özel likit mat ruj serisi Les Macarons, Praline De Paris, Mon Caramel, Mademoiselle Mango, Framboise Frenzy, Blackcurrant Crush, Strawberry ve Infınite Spice renkleri ile makyaj çantalarının vazgeçilmez parçası olarak yerini alacak.

Makaronunu Nasıl Alırdın?

Bağımlılık yaratacak 7 renk tonuyla Les Macarons, ekstra matlık, 24 saate kadar kalıcılık sağlayan özel förmülü ve hafif dokusu ile konforlu kalıcılık seviyesini en üst seviyeye çıkartırken, dudak kıvrımlarına oturan ergonomik uygulama ucu sayesinde ve leziz makaron kokusu eşliğinde duyusal bir deneyim sunuyor.