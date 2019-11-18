Lorena Duran İle Keyifli Bir Sohbet

Ünlü model Lorena Duran, aynı zamanda Mango Violeta’nın kampanya yüzlerinden biri. Biz de Lorena Duran ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Kariyerin nasıl başladı?

Aslında çok kolay olmadı diyebilirim. Moda sektörüne yaygın olmayan bir kilo ile başladım. Yavaş yavaş da geniş beden modasına geçtim. İlk başlarda bu benim için zordu. İnsanlar bana hem ne kadar güzel olduğumu ama bir o kadar da kilolu olduğumu söylüyorlardı. Ama hiç pes etmedim. İngiltere, Almanya, İtalya ve New york gibi yerlerde çalışmaya başladım. Buralarda bana harika kapılar açıldı. Kariyerimden çok memnunum bugün. Kıvrımlı çizgileri temsil ettiğim için çok gururluyum. Toplumun önemli bir kısmı kendini benimle özdeşleştiriyor. Amacım etiketleri yıkmak ve çeşitlilğe yol açmak.

Modellik yapmasaydın, nasıl bir kariyerin olurdu?

Ben aslında kimya laboratuarı teknisyenim. Ama tutkum her zaman moda dünyası ve modellik oldu. Her halükarda yine bu yolu seçerdim.

mango vıoleta’nın yüzü lorena duran

Moda dünyasında tüketicinin algısı yavaş yavaş değişiyor. Bu değişimler sence nasıl oluyor?

Bence bu değişimler, değişik bedenlere sahip insanların kendilerine temsil etmekten korkmamalarından dolayı oluyor. Gerçeklik ortaya çıkıyor. Bu sebeple aynı zamanda, yemek zehirlenmeleri de azaldı. Ve toplum tekrardan kendine güvenmeye başlıyor.

Moda sektörünün geleceği sence nasıl? Şimdi değişiklik yapabilsen ne yapardın?

Bence moda sektörü kendini geliştiriyor. Ama yapılacak daha çok şey var. Ben ilk olarak etiketleri yıkardım, yok ederdim. İnsanları en çok acıtan şey etiketler.

lorena duran son dönemin yükselişteki modellerinden

Güzellik senin için nedir? Ne anlama geliyor?

Bence tamamen göreceli bir kavram. Herkes aynı şekilde algılamıyor. Bedenlerle de aynı şey geliyor başımıza. Benim anlayışım insanın kendini iyi hissetmesi ile ilgili. Ama özellikle insanın içinin güzel olması gerekiyor herşeyden once.

Mango ile işbirliğine nasıl başladın? MArkayı nasıl tanımlarsın?

6 yıl önce bir kampanya için Mango ile çalışmaya başladım. Kampanya moda dünyasında çeşitliliği konu alıyordu. Benim için Mango, en önemli markalardan birisi. Hem çok seviyorum hem de çalışmaktan çok keyif alıyorum. EKibini de çok seviyorum. Kıyafetlerin kalitesi çok iyi. Kendini hem genç hem de trend hissedebilirsin.

Mango’nun son koleksiyonundan en sevdiğin parçalar hangileri?

En sevdiğim parçalar siyah party ceketi, pembe ceket ve siyah, gümüş detaylı kazak.