Louis Vuitton California Dream İle Gün Batımı Rüyası Yaşayın

Louis Vuitton, yeni parfümü California Dream ile bir gün batımı rüyası yaşatıyor.

Uzman parfümör Jacques Cavallier Belletrud, California Dream ile Mandarin’in narin özlerini tonik tazeliğinde yakalayıp, yatıştırıcı misk notalarıyla harmanlayıp bir kez daha sihrini konuşturuyor.

Yaratım sürecinin serinliği saracak bir sıcaklık yaratabilmek hissiyatıyla başladığını belirten uzman parfümör için   gün batımlarında gökyüzünün girdiği birbirinden farklı şekiller sonsuz ilham kaynağı oluyor.   Doğadan gelen şiirselliğin yansıtıldığı bu çok özel parfümün şişe ve kutusu ise,   Alex Israel tarafından sanatçının‘’Sky Backdrop’’ isimli rüya gibi bir çalışmasından esinlenerek tasarlandı.

California Dream

Bunun dışında parfüm için özel olaral gifler de üretildi.

California Dream’e özel olarak sanatçı  Alex Israel tarafından yaratılan,  Instagram ve imessage mecralarıyla uyumlu eğlenceli  Gif’lerin tamamına ise GIPHY üzerinden ulaşılabilir.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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