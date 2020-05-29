Louis Vuitton California Dream İle Gün Batımı Rüyası Yaşayın

Louis Vuitton, yeni parfümü California Dream ile bir gün batımı rüyası yaşatıyor.

Uzman parfümör Jacques Cavallier Belletrud, California Dream ile Mandarin’in narin özlerini tonik tazeliğinde yakalayıp, yatıştırıcı misk notalarıyla harmanlayıp bir kez daha sihrini konuşturuyor.

Yaratım sürecinin serinliği saracak bir sıcaklık yaratabilmek hissiyatıyla başladığını belirten uzman parfümör için gün batımlarında gökyüzünün girdiği birbirinden farklı şekiller sonsuz ilham kaynağı oluyor. Doğadan gelen şiirselliğin yansıtıldığı bu çok özel parfümün şişe ve kutusu ise, Alex Israel tarafından sanatçının‘’Sky Backdrop’’ isimli rüya gibi bir çalışmasından esinlenerek tasarlandı.

California Dream

Bunun dışında parfüm için özel olaral gifler de üretildi.

California Dream’e özel olarak sanatçı Alex Israel tarafından yaratılan, Instagram ve imessage mecralarıyla uyumlu eğlenceli Gif’lerin tamamına ise GIPHY üzerinden ulaşılabilir.