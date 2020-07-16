Louis Vuitton Cruise 2021 Koleksiyonu İle Oyuna Davet Ediyor

Modanın bir oyun olduğunu gösteren ve Nicolas Ghesquière tarafından “Game On” olarak adlandırılan Louis Vuitton Cruise 2021 koleksiyonu, Louis Vuitton’un ikonik dünyasının ve bir deste iskambil kartının temsil ettiği fantastik ve illüzyona dayalı dünyanın birleşmesinden oluşuyor.

İkonik LV monogramının; kart destesi motifleriyle birleştiği koleksiyonda her zamanki gibi işçilik de göz kamaştırıyor.

İşte Louis Vuitton Cruise 2021 koleksiyonu…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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