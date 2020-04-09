Louis Vuitton, Fransız hükümetinin Covid-19 ile mücadelede çok daha fazla maske gereksinimini karşılamak için Marsaz, Saint-Donat (Drome), Saint-Porçain (Allier), Ducey (Manche) ve Saint Florence (Vendee) atölyelerindeki yüzlerce zanaatkarıyla üretime başladı.

Louis Vuitton’un Başkanı ve CEO’su Michael Burke, ilk olarak Saint-Florence atölyesini ziyaret ederek, 22 gönüllü zanaatkarın sahada mücadele eden sağlık görevlileri için hali hazırda gerçekleştirdikleri üretimi formalize etti. Saint-Florence Huzurevi’nin Direktörü Mrs.Correira ve Essaerts, Bocage’daki Saint-Vincent de Paul Bakım Evi’nin Direktörü Mr.Gaborieau yeni üretilen maskeleri teslim alarak, gönüllü zanaatkarlara içten teşekkürlerini iletti.

Louis Vuitton, Maske Üretimine Devam Ediyor

Koruyucu maskeler, Fransız hükümetinin birçok departmanının onayı, tekstil endüstrisinin temel ihtiyaçlarını karşılayan ve bölgesel bir network olan Mode Grand Ouest ile işbirliği içinde üretiliyor. Michael Burke, Sainte-Florence atölyesini ziyaretinde Louis Vuitton’un, önemli bir Fransız şirketi olarak bedelsiz binlerce maskenin üretilip bölgede en çok ihtiyacı olan noktalara ulaştırılmasında gönüllü olarak çalışan zanaatkarlarına minnettar olduğunu ve bölgedeki tekstil endüstrisiyle işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.