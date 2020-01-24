Louis Vuitton Restoran Açan Markalar Arasına Katıldı

Louis Vuitton şu sıralar gündeme damga vuran haberlerin başrolünde. Geçtiğimiz günlerde modaevinin, son yüzyılda bulunan en büyük elması satın aldığı haberi büyük ses getirmişti. 1.758 karatlık elmas parçasının satın alınmasının ardından Louis Vuitton’dan yeni bir atak geldi.
Lüks modaevi, Şubat ayı itibariyle Osaka’da açacağı yeni mağazasının en üst katında yer alacak restoran-kafe konseptiyle misafirlerini ağırlayacak.
“Le Café V” ismiyle açılacak restoranda ünlü Japon şef Yosuke Suga‘nın menüsü sunulacak. Restoran katında bulunacak bar ve geniş teras da şimdiden modaseverleri heyecanlandıran detaylar arasında. Osaka’daki Louis Vuitton mağazasının açılışı 1 Şubat’ta, Le Café V’nin açılışı ise 15 Şubat’ta gerçekleşecek.
Louis Vuitton’un başka şehirlerde de restoran adımı atıp atmayacağı merak konusu. Mesela Paris’te bir Le Café V’ye hayır diyebilir miydiniz?