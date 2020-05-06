Louis Vuitton ve Luckylefthand Sokağını Renklendiriyor

Gaston-Louis Vuitton’un 1920’lerde ‘’Caddeyi mutlu bir yer haline getirelim’’ demesinden bir asır sonra, Louis Vuitton sanatçı Luckylefthand’den, Pont Neuf köprüsü karşısında konumlanan Paris merkez ofislerinin ön cephesini renklendirmesini istedi. Louis Vuitton ve Luckylefthand, 280m2’lik ön cepheyi kaplayan 14 renkli ve eğlenceli duvar resimiyle mevcut karantina sürecinde çevresine pozitif hisler yaymayı umut ediyor.

Luckylefthand’in sonsuz bir özgürlüğe sahip olduğu bu özel çalışmada, daimi ilham kaynağı Hossegor etkisi hissediliyor. 1960’lı ve 70’li yılların estetiğinden esinlenen sanatçı, minimalist ve sentezlenmiş bir stille, yoldan geçenleri andan uzaklaşmaya ve Hossegor semalarına seyahat etmeye davet ediyor. Sanatçının imzası haline gelen sembollerden ellerin yer aldığı duvar resimlerinde, renkli geçişler ve primitif şekiller sadece akrilik boyalar kullanılarak oluşturuldu. Ellerin fiziksek olarak 1,5 metre aralıklarla yer alması ise mevcut zihniyetimize temsili bir gönderme yapıyor.

Luckylefthand, bu duvar resimleri ile içinde bulunduğumuz geçici döneme gönderme yaparken, aynı zamanda yaz tatilini çağrıştırıyor. Böylece Parizyenlerin bu süreçteki kısa ve hızlı gezintilerine renk getirmeyi amaçlıyor. Sanatçı, duvar resimlerinin parlak ve doygun renkleri ile gökkuşağının büyük ve kavisli çizgilerinin şu anda hepimizin ihtiyaç duyduğu pozitif enerjiyi getirmesini umut ettiğini belirtiyor.