Louis Vuitton’un Monogram Legacy Koleksiyonu Arşivleri Gün Yüzüne Çıkarıyor

Louis Vuitton, İlkbahar/Yaz 2020 aksesuarları ve çantalarında, Virgil Abloh imzalı tasarımlarıyla markanın geçmiş dönem arşivlerinden esinleniyor.

“Monogram Legacy” adında modaseverlere tanıtılan koleksiyonda Louis Vuitton arşivlerinden esinlenilmiş toplamda beş ürün bulunuyor. Markanın klasik siluetlerine yine markanın meşhur monogramı da eşlik ediyor. Tasarımcı Virgil Abloh’un modern dokunuşunu da göz ardı edemeyiz.

Koleksiyonda Louis Vuitton’un Mini Noé modeli çantasının altın zincirle donatılmış bir dönüşümü olan “Milk Box” dikkat çekiyor. “Phone Box” da benzer özellikleriyle ona eşlik ediyor ve minimal çanta modasına ayak uyduruyor. Saumur Messenger PM modelinin yanı sıra, Cabas Voyage Tote Bag ve Steamer PM postacı çantası da Virgil Abloh’un zincir detay dokunuşuyla modern bir görünüme kavuşuyor. Koleksiyona eklenecek beşinci model ise bir spor çantası olacak.