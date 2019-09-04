Lucy Boynton’dan Etkileyici Göz Makyajı Dersleri

Geçtiğimiz sezon Bohemian Rhapsody filmi ile dikkatleri üzerine çeken ve yakında The Politician dizisinde izleyeceğimiz genç yıldız Lucy Boynton; özellikle ödül sezonunda tercih ettiği güzellik görünümleri ile ilham perilerimiz arasında yer alıyor.

İşte ünlü İngiliz makyaj artisti Jo Baker‘ın uygulamaları ile; Lucy Boynton‘dan ilham alabileceğiniz farklı ve etkileyici göz makyajı görünümleri…

Maskeli Balo

Genç yıldızın Venedik Film Festivali için tercih ettiği bu görüntü, ilhamını maskeli balolardan alıyor.

İhtiyacınız olan şey tabii ki bol sim! Tabii buna birazcık Harley Quinn göz yaşları da demek mümkün!

Gökkuşağı Dondurma

Boynton’ın bu tüm pastel tonları bir araya getiren görünümünden gözlerimizi alamıyoruz!

Dudakları nude tonlarda kullanmanız gözlerinizi ön plana çıkaracaktır.

“Gerçek” Kedi Gözleri

Klasik kuyruklu eyelinerınızın kedi gözü makyajı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse bir de bu örneğe bakın!

İçi doldurulmadan kedi gözü çekerek yaratabileceğiniz bu görünüm ile gerçek bir grafik cat eye yaratmak mümkün.

Jo Baker aslında bu görünümde kedi gözünden değil kedi kulaklarından ilham almış ve Chanel Beauty ürünleri kullanmış.

Bal?k Kuyru?u

Balık kuyruğundan ilhamını alan bu punk görünüm, Lancome’un tekli farlarıyla yaratılmış.

Baker’ın bir diğer ilham kaynağı da Debbie Harry başta olmak üzere 80’li yılların tüm güçlü kadınları.

Kanatlar ve kuyruklar

Bu kez ilhamını kuşlardan alan bu grafik eyeliner görünümüne bayıldık!

Taranmış kaşlar ve nude dudaklar ise bir diğer tamamlayıcı ve önemli detaylar.

Kırmızı etkisi

İngilizlerin ünlü telefon kulübelerinin kırmızısından ilhamını alan bu görünüm; aynı zamanda harika bir parti görünümü.

Bu görünümde geyşa kültürünün de etkisi olduğu bir gerçek.

Düzgün çizgiler

İlhamınız elektrik direkleri olsun!

Victoria’s Secret’in Major Lash maskarası ile tamamlanan bu punk görünümü gül kurusu dudaklarla kullanın.

Gün batımı

Güneş tonlarında simli farlar ve yoğun bir maskara!

80’lerin şeftali tonlarındaki göz makyajları bu konuda rehberiniz olacak.

Çizgili Şekerler

70’lerin lüks altın ışıltısının yansıtın! Pürüzsüz ve ışıltılı bir ten makyajı en önemli adımlarınızdan biri. Ten makyajınızda altın tonlarında aydınlatıcı kullanarak bu görünümü destekleyin.

Farda ise bronz tonlarında farlarla grafik çizgiler çizin.