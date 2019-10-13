Lug Von Siga 10. Yılını İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonuyla Kutladı

İstanbul podyumunun yapı taşını oluşturan tasarımcı markalarından biri olan LUG VON SIGA, 10. yılını Shakespeare’in ölümsüz eseri Venedik Taciri’nden ilham aldığı İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonuyla Venedik Sarayı’nda kutladı. Bugüne kadar hazırladığı koleksiyonlarda dünyanın farklı coğrafyalarından ilham aldığı kişileri ve kültürel ayak izlerini hep İstanbul ile harmanlayan moda tasarımcısı Gül Ağış; geçtiğimiz yıllarda Meksika’dan esinlendiği Frida Kahlo koleksiyonunun ardından Agatha Cristie’yi de aynı şekilde İstanbul’a taşımıştı. Ağış, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 14. sezonunda da “Venedik Taciri İstanbul’da” adını verdiği koleksiyonunu şehrin tam orta yerinde tanıttı.

LUG VON SIGA markasının kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış, 10. yılında bu mesleği öğrendiği ve uzun yıllar yaşadığı yer olan İtalya’ya atıfta bulunarak, bir anlamda mesleki köklerine dönüş yapıyor ve üniversitede ilk mezun olduğu bölüm olan İngiliz edebiyatının ünlü yazarı Shakespeare’in Venedik Taciri adlı eserini, kendi köklerini bulduğu şehir olan İstanbul’a taşıyor.

Her iki kültürün birleştirici ve ayırıcı özellikleri, markanın kendine has siluetleri ve kumaş kombinasyonlarında vücut buluyor bir kez daha. Modern bir romantizm duygusunun sardığı tasarımlarda dantel brode kumaşlardaki vintage desenler ve günebakan çiçeği motifleri LUG VON SIGA kadınının ruh halini dışa vuruyor. Şeffaf ve yarı saydam yüzeyler, nakışlı taftalar ve koton doğal elyaflar koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor. Beyaz, uçuk mavi, gül kurusu ve siyahlardan oluşan renk paleti çıtır çiçekli doğal baskılara, fırfırlara ve rahat görünümlü oversize silüetlere yansırken, hafiflik ve masumiyet duygusu hep ön planda.