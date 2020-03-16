Lüks Markaların Fabrikalarında Dezenfektan Üretimine Başlanıyor

Fransa’da koronavirüs salgını nedeniyle hidroalkolik jel eksikliği riski göz önüne alındığında, LVMH grup, markaların parfüm ve kozmetik markalarının üretim tesislerini – Christian Dior, Givenchy ve Guerlain – büyük miktarlarda el dezenfektanı üretmek için kullanacağını açıkladı. Açıklamalara göre 16 Mart tarihinde üretime başlanacak ve ilk haftanın sonunda 12 ton hidroalkolik jel yapılması hedefleniyor. LVMH tarafından yapılan açıklama:

“Jel, Fransız sağlık yetkililerine öncelikli olarak ücretsiz olarak, 16 Mart tarihinden itibaren teslim edilecek. Bu girişim sayesinde LVMH, Fransa’da ürün eksikliği riskini ele almaya ve daha fazla sayıda insanın kendilerini virüsün yayılmasından korumak için doğru önlemi almaya devam etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. LVMH, Fransız sağlık yetkilileriyle bağlantılı olarak bu taahhüdü gerektiği kadar yerine getirmeye devam edecektir. ”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bildirilen bir rapor ışığında, alkol bazlı dezenfektanların küresel eksikliği ortaya kondu.