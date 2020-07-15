M Missoni Türkiye’deki İlk Mağazasını Açtı

Missoni dünyasında alternatif bir ses olan; özgür ruhlu, daha genç ve dinamik M Missoni’nin, Türkiye’deki ilk mağazası Doğuş Perakende Grubu tarafından İstinyePark AVM’de açıldı.

M Missoni, 2018’de markanın Kreatif Direktörü Margherita Maccapani Missoni ile yeni bir sayfa açtı. M Missoni, geleceğe doğru zemin hazırlarken Missoni’nin ünlü tarihinden esinleniyor, sonra onu yeniden şekillendiriyor ve tamamen yeni, bir o kadar da tanıdık bir şey yaratmak için yeniden yorumluyor. Eşarplar elbiselere, artık iplikler süveterlere, döşeme kumaşları paltolara dönüşüyor. Farklı kumaşların artıkları birbirine dikiliyor, eski bir parfüm reklamının fotoğrafları ürünlerin üzerinde baskı olarak kullanılıyor, üretim fazlası düğmelerden kolyeler yapılıyor.

Margherita Maccapani Missoni’nin, BBA STUDIO’nun İtalyan mimarı Barbara Ballabio ile birlikte tasarladığı mağaza, M Missoni için Missoni’nin DNA’sındaki genetik kodları değiştiren yeni bir konsept ortaya koyuyor; unutulmuş mücevherlerin, arşiv tasarımların ve ikonik ayrıntıların parçalarını, beklenmeyen ve modern şekillerde yeniden yapılandırmak için gün yüzüne çıkarıyor.

M Missoni, İstinyePark AVM’de açıldı.

Sürekli bir #MissoniFeeling’i mağazaya yayılmış durumda, markanın ikonik zikzak desenini askılardaki parçalarda veya perde kumaşının üzerine basılmış olarak bulabilirsiniz: bunlar M Missoni’nin neşeli ve ikonik karakterini özetleyen tamamıyla yeni ve alışılmadık bir estetik yaratıyor.

Mümkün olabildiğince sürdürülebilir ve etik olmayı hedefleyen M Missoni’nin misyonu; yeniden kullanmak, yeniden düzenlemek ve saygı duymak (doğaya, toplumlara, işçilere, hayvanlara).

Bu mağazanın tasarımı modern parçaların ve Missoni’nin geçmişinin bir karışımını kapsıyor ve ultramodern teşhirleri ve mimari detayları vintage mobilyalarla birleştiriyor. Aksesuarlar modern Wunderkammers (Merak Dolapları) görünümü verilmiş gardıroplarda sergileniyor. Çoklu fonksiyonlu aksesuarların sergilendiği vitrinler geri dönüştürülmüş pleksiglastan yapılma iken mankenler ise Missoni Home stoklarından gelen kumaşlara bürülü.

M Missoni’nin yaklaşımı eğlenceli, özgür ve modern. Günlük yaşamın ihtiyaçlarını her yerde kolay ve neşeli kılıyor. Hiçbir yaş, cinsiyet veya şekil sınırı yok.

Kapılar herkese açık.