MAC Cosmetics VIVA Glam İle %100 Bağış Kampanyası

M·A·C Cosmetics, temel ihtiyaç ve hizmetlere yönelik faaliyet gösteren organizasyonları desteklediği VIVA GLAM kampanyasıyla toplam 250 kuruluşa COVID-19’a karşı temel ihtiyaç hizmetlerini devam ettirebilmeleri için 10 milyon dolar bağışlıyor. Marka, MAC VIVA GLAM’in birincil bağışına ek olarak herkesi, satışından elde edilecek gelirinin %100’ünün ihtiyaç sahibi komitelere bağışlanacağı VIVA GLAM rujlardan almaya, böylelikle evlerinden destek vermeye davet ediyor.

1994’te MAC VIVA GLAM, AIDS salgınının doruk noktasına ulaştığı dönemde HIV/AIDS ile yaşayan ya da bundan etkilenenlerin hayatlarına dokunan toplumsal bir çözüm sunma düşüncesinden doğdu. VIVA GLAM rujun satışından elde edilen gelirin %100’ü direkt olarak bu misyonu destekleyen derneklere gönderildi.

Yirmi altı yıl ve 500 milyon doların üzerinde bağışın ardından MAC VIVA GLAM, bu yeni küresel salgın karşısında da ihtiyaç sahibi toplulukları destekleme misyonuna bağlı kalıyor. Bu yardım,MAC’in hali hazırda desteklediği çözüm ortaklarına COVID-19 yardım fonu sağlayacak; böylece yiyecek desteği, bilgilendirme ve ilaç desteği, özellikle bağışıklığı zayıf olan kişilerin test edilmesi ve tanı konulan vakaların tedavi edilmesi gibi yaşamsal hizmetlerin sunulmasına devam edilecek.

God’s Love We Deliver derneğinin Başkan ve CEO’su Karen Pearl “Hastalarımız COVID-19’a karşı yüksek risk taşıyorlar, çoğu yaşlı ve tamamı zor şartlar altında yaşıyor, bu da onları koronavirüs riskine açık hale getiriyor.” açıklamasında bulunuyor ve devam ediyor: “Geçtiğimiz hafta hastalarımıza, ailelerine ve bakıcılarına 44,000 adet medikal şartlarla uyumlu yemek hazırladık ve teslim ettik. COVID-19 krizinde ihtiyaç sahibi bu topluluğa sağladığımız yemek servisimiz her şeyden daha önemli. Bize bunun gibi zor zamanlarda muhteşem destek sağlayan tüm gönüllülerimize, çalışanlarımıza ve MAC VIVA GLAM gibi bağışçılarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum.”

Dünyadan örnekler:

· Angel Food projesi kritik hastalara temel hizmet desteğinde bulunmaya devam ediyor. Üç haftalık acil durum yemeği, krizde işlerini kaybeden şef ve çalışanların istihdam edilmesiyle hazırlanıyor ve dağıtılıyor.

· Partners in Health (PIH) ise sağlık bakanlıklarıyla yakından çalışarak gerektiğinde tüm topluluklara hizmet etmek üzere hazırlık yapıyor. Kapsayıcı bir planlamanın parçası olarak enfeksiyon önleme yöntemleri hazırlıyor; maske, eldiven, el dezenfeksiyon araçları ve diğer basit enfeksiyon önleyici araçlarının eksik olduğu ve salgının daha da artacağının öngörüldüğü noktalarda bu ihtiyaçları gidermek için global tedarik zincirleri kuruyor.

Bunlara ek olarak, VIVA GLAM genç kadın ve kızları, LGBTQ+ üyelerini ve HIV/AIDS ile yaşayan veya etkilenen risk grubundaki topluluklarını desteklemek üzere bağış toplamaya devam edecek.

MAC VIVA GLAM FUND Başkanı ve The Estée Lauder Companies Inc. İcra Kurulu Başkanı John Demsey kampanya hakkında “VIVA GLAM hiçbir zaman tek bir sebeple yetinmedi, her zaman ihtiyaç sahibi toplulukları desteklemeyi önceliklendirdi. İlk başta sadece sosyal güvenlik ağına ihtiyaç duyanlara yardım etmek üzere yaratıldı. %100 verici modeliyle COVID-19’dan etkilenenlere yardım etmek, VIVA GLAM kuruluş prensiplerinin devam ettiğini gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

Kampanyanın bir parçası olmak için müşterilerimiz satışta bulunan VIVA GLAM rujlarından birini satın alabilir ya da Instagram üzerinden #MACVIVAGLAM hashtag’iyle destek mesajı gönderebilirler.

VIVA GLAM hakkında daha fazla bilgi almak için maccosmetics.com.tr/viva-glam-mac-aids-fund ‘u ziyaret edin.