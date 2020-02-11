Florence Pugh’un İlham Verici Güzellik Sırları

Florence Pugh’un Ritüel (Midsommar-2019) filmindeki muhteşem performansı sizi etkilemeye yetmediyse, bir de yönetmenliğini Greta Gerwig’in yaptığı Küçük Kadınlar (Little Women-2019) filminin yeni uyarlamasını izlemeyi deneyin. Pugh bu filmde, Amy March rolüyle Oscar’a aday gösterildi ve oyunculuk konusundaki iddiasını da herkese kanıtlamış oldu.

Pugh’un oyunculuğunun yanı sıra stiline ve güzellik görünümlerine de bayılıyoruz. Muhteşem teni ve fırçalanmış kaşları hepimizi büyülemeye yetiyor. Bu büyüleyici görünüme ulaşmasına yardımcı olan Londralı Makyaj Artisti Naoko Scintu, Florence Pugh’un güzellik sırlarını açıklıyor.

Kadife Teninin Sırrı +

Scintu, Florence Pugh’un büyüleyici gözleri ve dolgun dudaklarıyla muhteşem bir yüze sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca, “Benim tek yaptığım onun doğal güzelliğini ön plana çıkarmak ve temiz bir cilt görünümü oluşturmak” diyor.

Scintu makyaja doğal minerallerden yapılmış bir serumla başlıyor ve ardından da nemlendirici uyguluyor. Fondöten ve kapatıcıların kusursuz görünümünün nemlendiriciyle sağlandığını vurgulayan Scintu, bu sayede taze bir görünüm elde ettiğini söylüyor. T bölgesindeki yağlanmayı engellemek için de saydam toz pudraları tercih edebilirsiniz diyor.

Scintu, elmacık kemiklerini vurgulamak için krem bazlı ürünler tercih ettiğini söylüyor: “Böylece cildin doğal dokusunu taklit edebilir, daha parlak ve daha kuru bir görünüm elde edebilirsiniz” diyor.

Aydınlatıcı Etkisi +

Aydınlatıcıyı parmaklarıyla uyguladığını söyleyen Scintu, “Elmacık kemiklerinin en üst noktalarına hafif dokunuşlar yapıyorum. Ayrıca omuzlara ve köprücük kemiklerine de ince dokunuşlar yapmayı seviyorum” diyor.

Londralı makyaj artisti, Floransa’nın kaşlarına olan hayranlığını gizlemiyor: “Neyse ki 90’lı yıllarda yaşamıyor. Bu sayede kaşlarına asla cımbız değdirmedi.” Scintu, birkaç hileyle bu güçlü kaşları daha da dolgunlaştırdığını söylüyor.

Scintu’ya göre kaş kalemi kadınların en iyi arkadaşı olabilir: “İnce bir kalem ucuyla küçük darbeler atmayı ve kaşları taklit etmeyi seviyorum” diyor. Kaşları taklit ettikten sonra da gölgelendirme yaptığını ve kaş şeklini ortaya çıkardığını söylüyor.

Çarpıcı Göz Makyajı +

Scintu, göz makyajında her zaman gözün geniş ve yuvarlak şeklini vurgulamaya çalışıyorum diyor. “Florance koyu dumanlı göz makyajından çok hoşlanmıyor, bazen şeftali tonlarıyla göz kapağını gölgelendiriyorum ve ışıltı uygulamaları yapıyorum.” Scintu, maskara konusunda da oldukça seçici davrandığını söylüyor.

Florance’ın parlak renklerden hoşlanmadığını makyaj görünümlerinden anlayabiliyoruz. Dudakları için şeftali tonlarını tercih ediyor. Ayrıca kullandığı rujların nemlendirici etkisi olmasına da özen gösteriyor.

Scintu son dokunuşu da dudak kalemiyle yaptığını söylüyor. Bu sayede Florance’ın muhteşem görünümü tamamlanıyor.