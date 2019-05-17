Makyaj Fırçalarını Ne Kadar Sıklıkla ve Nasıl Yıkamalısınız?

Fırçalarımızla boyuyoruz, kontür yapıyoruz, renklendiriyoruz peki onları yeterince sık yıkıyor muyuz? Şok edici gerçek: Hayır!

Dermatoloji uzmanları ve makyaj artistlerine göre tüm fırçalarımızı en az haftada bir kez yıkamalıyız.



İlk olarak, yıkama sıklığı ne olmalı?

Çoğu dermatoloji uzmanına göre oran minimum haftada bir olmalı. Makyaj artisti Bobbi Brown “özellikle göz çevrenize yakınlaştırdığınız fırçalar minimum haftada bir kez yıkanmalı. Diğerleri için ise minimum ayda bir diyebiliriz.” şeklinde açıklıyor.

Makyaj artisti Ashleigh Ciucci, ise kirli fırçalar yağ, bakteri ve ürün tuttuğu için zaten başarılı bir uygulama yapamayacağınızın altını çiziyor.

Fırçaları yıkarken ne kullanmalıyız?

En çok kullanılan ve önerilen yöntem su ve nazik bir sabundan geçiyor. Normal sabunların formülleri fırçalarınızın yapısını bozabileceğinden bebek şampuanı gibi daha nazik ürünler tercih edin.

Fırçalar nasıl yıkanır?

Daha temiz fırçalar ve süngerler için bu adımları izleyin…

Fırçanın kıllarını ılık su ile ıslatın. Makyaj fırçası temizleyiciyi veya sabunu avucunuza dökün. Fırçalarınızı sabunlu avucunuza masaj yapar gibi hareket ettirerek temizleyin. Fırçaları durulayın. Kurutmak için havlu kullanın. Reshape the brush head. Fırçalarınızın kılları üstte kalmayacak şekilde kurumaya bırakın. Suyun kıl köklerine gitmesi şeklini bozabilir.

Fırça temizleyici ürünler var mı?

2X Sigma Spa Brush Cleaning Glove ve Vera Mona Color Switch ürünlerini deneyebilirsiniz.



Makyaj süngerleri ne sıklıkla yenilenmeli?

Standart makyaj süngerleri yeniden kullanmaya uygun olmayabilir. Ancak BeautyBlender gibi ürünler 3-4 ay kullanıma kadar dayanıklıdır. Tıpkı fırçalar gibi onları da haftada 1 kez yıkmaya özen göstermelisiniz. Yoksa cilt hücrelerinizi bakterilerle doldurabilirler!



Bir makyaj fırçasını ne zaman atmalıyız?

Kılları dökülüyorsa veya şeklini kaybetmişte atma vakti gelmiş demektir.